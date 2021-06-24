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Людмила Грубник |

Рост продолжается: в Украине за сутки 937 новых случаев Covid-19

парни в масках

По состоянию на четверг, 24 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 231 914 случаев коронавируса. В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация, за последние сутки вирус обнаружили у 937 человек.

Среди новых заболевших — 33 ребенка и 24 медработника.

За время пандемии в Украине от вируса умер 52 181 гражданин, за прошедшие сутки — 58 украинцев.

В то же время выздоровели в целом 2 157 732 пациента, в течение последних 24 часов — 2 471 человек.

На территории страны провели всего 10 739 672 ПЦР-теста, за сутки — 22 496.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (59), Харьковской (57) и Донецкой (51) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 16 случаев;
  • Волынская область — 24 случая;
  • Днепропетровская область — 59 случаев;
  • Донецкая область — 51 случай;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 8 случаев;
  • Запорожская область — 42 случая;
  • Ивано-Франковская область — 14 случаев;
  • Киевская область — 51 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 18 случаев;
  • Львовская область — 48 случаев;
  • Николаевская область — 35 случаев;
  • Одесская область — 30 случаев;
  • Полтавская область — 18 случаев;
  • Ровенская область — 26 случаев;
  • Сумская область — 24 случая;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 57 случаев;
  • Херсонская область — 30 случаев;
  • Хмельницкая область — 49 случаев;
  • Черкасская область — 33 случая;
  • Черновицкая область — 11 случаев;
  • Черниговская область — 32 случая.
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Согласно статистике коронавируса в Украине на 23 июня 2021 года, в Украине резко ухудшилась эпидситуация. За день обнаружили 835 новых пациентов с коронавирусом.

Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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