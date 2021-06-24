По состоянию на четверг, 24 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 231 914 случаев коронавируса. В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация, за последние сутки вирус обнаружили у 937 человек.
Среди новых заболевших — 33 ребенка и 24 медработника.
За время пандемии в Украине от вируса умер 52 181 гражданин, за прошедшие сутки — 58 украинцев.
В то же время выздоровели в целом 2 157 732 пациента, в течение последних 24 часов — 2 471 человек.
На территории страны провели всего 10 739 672 ПЦР-теста, за сутки — 22 496.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (59), Харьковской (57) и Донецкой (51) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 16 случаев;
- Волынская область — 24 случая;
- Днепропетровская область — 59 случаев;
- Донецкая область — 51 случай;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 8 случаев;
- Запорожская область — 42 случая;
- Ивано-Франковская область — 14 случаев;
- Киевская область — 51 случай;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- Луганская область — 18 случаев;
- Львовская область — 48 случаев;
- Николаевская область — 35 случаев;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 18 случаев;
- Ровенская область — 26 случаев;
- Сумская область — 24 случая;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 57 случаев;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 49 случаев;
- Черкасская область — 33 случая;
- Черновицкая область — 11 случаев;
- Черниговская область — 32 случая.
Согласно статистике коронавируса в Украине на 23 июня 2021 года, в Украине резко ухудшилась эпидситуация. За день обнаружили 835 новых пациентов с коронавирусом.