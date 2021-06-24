По состоянию на четверг, 24 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 231 914 случаев коронавируса. В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация, за последние сутки вирус обнаружили у 937 человек.

Среди новых заболевших — 33 ребенка и 24 медработника.

За время пандемии в Украине от вируса умер 52 181 гражданин, за прошедшие сутки — 58 украинцев.

В то же время выздоровели в целом 2 157 732 пациента, в течение последних 24 часов — 2 471 человек.

На территории страны провели всего 10 739 672 ПЦР-теста, за сутки — 22 496.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (59), Харьковской (57) и Донецкой (51) областях.

Статистика:

Винницкая область — 16 случаев;

Волынская область — 24 случая;

Днепропетровская область — 59 случаев;

Донецкая область — 51 случай;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 8 случаев;

Запорожская область — 42 случая;

Ивано-Франковская область — 14 случаев;

Киевская область — 51 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 18 случаев;

Львовская область — 48 случаев;

Николаевская область — 35 случаев;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 18 случаев;

Ровенская область — 26 случаев;

Сумская область — 24 случая;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 57 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черкасская область — 33 случая;

Черновицкая область — 11 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 23 июня 2021 года, в Украине резко ухудшилась эпидситуация. За день обнаружили 835 новых пациентов с коронавирусом.