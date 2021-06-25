Украина в ближайшее время бесплатно получит ПЦР-тесты для определения мутации индийского штамма коронавируса (Дельта). 40 комплектов уже заказали два месяца назад у Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщила заведующая референс-лаборатории Центра общественного здоровья Ирина Демчишина в комментарии Фактам ICTV. По ее словам, эти тест-системы производят в Германии.

— У нас есть региональное представительство, к которому мы всегда обращаемся с потребностями реагентов. Например, Украина получила 15 комплектов на определение мутации Альфа, Бета, Гамма. Их привез представитель Европейского бюро, — говорит она.

Кроме того, Демчишина отметила, что в Украине есть возможности для определения мутаций вируса. Процесс определения штаммовой принадлежности заключается в нескольких этапах. Если рассматривать первый этап – это типирование с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Весь комплекс оборудования для этого исследования есть в Украине.

— До сих пор мы использовали определенное количество наборов от ВОЗ, чтобы определить мутацию N501, которая общая для штаммов Альфа, Бета и Гамма. После этого образцы с мутацией мы отправляли в центр в Лондоне, который проводит секвенирование для всех стран, что находятся в европейском регионе и входят в сеть лабораторий ВОЗ, — рассказала специалист.

Она добавила, что секвенирование образцов для Украины в лаборатории ВОЗ делают бесплатно, поэтому выгоднее их отправлять за границу. С мутациями штамма Дельта такая же ситуация. Его можно определить наборами, не требующими наличия секвенатора.

— Этот этап – определение характерных мутаций штамма, мы можем делать. Системы для определения уже заказаны. Но для того, чтобы более детально исследовать, нужно проводить полное геномное секвенирование, что пока у нас в тендерах и проработке, — подчеркнула она.

Однако в Украине есть определенные учреждения, которые могут проводить секвенирование. Например, Институт молекулярной биологии и генетики. Украинские ученые могут полностью разобрать геном вируса, но мощностей не хватает.

— Мы отобрали шесть образцов, которые передали в Институт, они обработали четыре за три дня. Это очень дорогостоящий процесс. Реагенты дорогие. Предварительно мы сотрудничали с частной компанией Фармак, которая несколько месяцев назад смогла определить наличие британского штамма, — утверждает Демчишина.

То есть в Украине могут исследовать образцы, но ограниченно. А лаборатории, созданные ВОЗ, которые расположены в Атланте и Лондоне, имеют другие мощности. Например, 23 июня ЦОС получили результаты 205 образцов. Исследование занимает примерно две недели. Однако бывает и месяц или даже два, это зависит от количества образцов и общей загруженности, ведь ВОЗ проводит скрининг многих стран мира. Этот процесс — бесплатный для Украины.

22 июня в Украине подтвердили два случая заражения штаммом Дельта. Его обнаружили у женщины 66 лет и ее 16-летнего ребенка. Они недавно вернулись из Российской Федерации.

В СНБО отметили, что в Украине есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм – две частные и две государственные.