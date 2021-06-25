Показатели эффективности вакцин разнятся. В настоящее время большинство стран, проводивших испытания, утверждают, что вакцина одинаково эффективна против штаммов коронавируса — вместе с Дельта-вариантом.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в эфире одного из каналов.

— Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно варьируется не более чем 5-6% от заявленной эффективности препаратов. То есть, если вакцина была эффективна на уровне 95%, то в отношении штамма Дельта она будет эффективна до 90%, — отметил он.

По его словам, любая вакцина, которая сейчас есть на рынке, снижает не только риск заболевания, но и риск госпитализации и смертности вследствие коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация — единственный путь преодоления этого заболевания.

Кузин добавил, что человек, переболевший обычным коронавирусом, может реинфицироваться, но это происходит редко.

Особенностью штамма Дельта является то, что он быстро распространяется от человека к человеку. То есть он почти в 1,5 раза быстрее переходит от больного к здоровому человеку. Также он вызывает тяжелое течение болезни, которое требует реанимационных мер и интенсивной терапии.

23 июня в Украине зафиксировали два случая коронавирусной болезни, вызванные новым штаммом Дельта. Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что люди, которые вакцинировались против Covid-19, защищены от этого варианта.