Сейчас в мире есть экспериментальные вакцины, которые одобрили для экстренного применения. С помощью исследований установили схему вакцинации. Но с начала иммунизации некоторые европейские страны меняли схемы прививок из-за задержки в поставках этих препаратов.

Об этом сообщила эпидемиолог Наталья Виноград в эфире Право на владу.

— Сейчас вакцина немедленно используется — того требует жизнь. И схемы, которые были выработаны первыми, были во многих случаях нарушены. Пришлось искать новые схемы. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Другие схемы оказались более эффективными, — отметила она.

По ее словам, продолжение промежутке между первой и второй дозой вакцины от коронавируса до трех месяцев, показало лучший результат – увеличение эффекта на 17-22%.

Виноград добавила, что разработчики вакцин говорили сначала о том, что понадобится третья доза через 3-6 месяцев после полного курса вакцинации, но сейчас об этом уже не говорят.

Исследования свидетельствуют о том, что постинфекционный иммунитет эффективен и долговременен. Поэтому сейчас вопрос о том, стоит ли вакцинироваться через три или шесть месяцев не поднимают.

Если человек не может сделать прививку второй дозой вакцины от коронавируса в рекомендованные сроки, то ее можно сделать позже, а для некоторых препаратов даже раньше. Желаемый срок между прививками вакцин — Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 дней, Oxford/AstraZeneca – 12 недель.

Источник: Право на владу