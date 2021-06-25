В США из-за пандемии коронавируса ученые отмечают сокращение ожидаемой продолжительности жизни людей. Это при том, что страна относится к числу государств с высоким уровнем доходов граждан.

По результатам исследования, из-за смертей от коронавируса продолжительность жизни в США в 2020-м сократилась более чем на один год.

— Коронавирус сократил общую продолжительность жизни в 2020 году с 78,74 года до 77,43 года, фиксируется сокращение на 1,31 года, — пишут исследователи.

При этом этот показатель отличается в зависимости от расовой принадлежности людей.

Так, сокращение продолжительности жизни у латиноамериканцев в три раза больше, а у чернокожих — в два раза, чем у белых.

— Ожидаемая продолжительность жизни среди латиноамериканцев сократится на 3,03 года, среди чернокожих — на 1,9 года, а среди белых — на 0,94 года, — говорится в результатах исследования.

Также специалисты отметили, что пандемия коронавируса в США в целом нанесла стране гораздо больший ущерб, чем другим государствам с высоким уровнем доходов.

Источник: CNN, JAMA Network Open