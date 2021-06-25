Некоторые диеты могут провоцировать появление хронической боли — исследование

Увлечение диетами может спровоцировать появление хронической боли. Более 20% жителей США страдают от постоянных болевых ощущений, особенно часто жалуются на них люди старше 65 лет.

К появлению хронической боли могут привести диеты в западном стиле, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в июне 2021 года в журнале Nature Metabolism.

Эти виды рациона богаты полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) Омега-6, они разрешают потребление вяленого мяса, фаст-фуда и обработанных закусок.

В связи с этим у людей, которые страдают сопутствующими заболеваниями, например, диабет 2 типа и ожирение, могут появляться болевые ощущения.

— Среди пациентов с нейропатической болью, связанной с диабетом 2 типа, более высокие уровни жирных кислот Омега-6 провоцировали усиление боли, из-за чего они использовали обезболивающие, — говорится в исследовании.

Ученые, которые обнаружили эту связь, попытались найти способ решения этой проблемы. Согласно результатам, нужно сокращать количество потребляемых ПНЖК и заменять их жирными кислотами Омега-3.

Также можно использовать лекарства, которые могут помочь блокировать выброс ПНЖК в кровоток.

Диеты не всегда могут приносить пользу организму. Голодание может приводить к нарушению обмена веществ в организме. Чтобы не нанести вред организму, нужно выбрать правильную диету, которая оздоровит организм.

Источник: Nature Metabolism, Eat This, Not That