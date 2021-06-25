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Людмила Грубник |

Суточный прирост немного уменьшился: в Украине 876 новых случаев Covid-19

коронавірус, карантин

По состоянию на пятницу, 25 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 232 790 случаев коронавируса. Эпидситуация в стране немного улучшилась, за последние сутки вирус обнаружили у 876 человек.

Среди них — 36 детей и 32 медработника.

За время пандемии от вируса умерли 52 234 человека, за сутки — 53.

Выздоровели в целом 2 160 137 человек, в течение дня — 2 405.

С начала распространения вируса на территории страны специалисты провели 10 759 153 ПЦР-теста, за последние сутки — 19 481.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (72), Днепропетровской (63) и Харьковской (56) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 9 случаев;
  • Волынская область — 19 случаев;
  • Днепропетровская область — 63 случая;
  • Донецкая область — 53 случая;
  • Житомирская область — 30 случаев;
  • Закарпатская область — 14 случаев;
  • Запорожская область — 72 случая;
  • Ивано-Франковская область — 12 случаев;
  • Киевская область — 53 случая;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 10 случаев;
  • Львовская область — 32 случая;
  • Николаевская область — 28 случаев;
  • Одесская область — 33 случая;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 20 случаев;
  • Сумская область — 24 случая;
  • Тернопольская область — 10 случаев;
  • Харьковская область — 56 случаев;
  • Херсонская область — 29 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черкасская область — 33 случая;
  • Черновицкая область — 13 случаев;
  • Черниговская область — 19 случаев.
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Прививки в Украине

За сутки в Украине 96 180 человек привили против коронавируса. С начала прививочной кампании укол получил 1 834 971 человек, первую дозу — 1 834 969, две дозы — 490 376.

Прививки в регионах за сутки (доза):

  • Винницкая область — 1 283;
  • Волынская область — 1 228;
  • Днепропетровская область — 2 953;
  • Донецкая область — 2 353;
  • Житомирская область — 1 282;
  • Закарпатская область — 2 448;
  • Запорожская область — 866;
  • Ивано-Франковская область — 1 273;
  • Киевская область — 1 215;
  • Кировоградская область — 679;
  • Луганская область — 345;
  • Львовская область — 3 153;
  • Николаевская область — 1 026;
  • Одесская область — 1 935;
  • Полтавская область — 1 237;
  • Ровенская область — 1 592;
  • Сумская область — 945;
  • Тернопольская область — 641;
  • Харьковская область — 3 741;
  • Херсонская область — 428;
  • Хмельницкая область — 1 129;
  • Черкасская область — 815;
  • Черновицкая область — 285;
  • Черниговская область — 843.
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Согласно статистике коронавируса в Украине на 24 июня 2021 года, в стране резко ухудшилась эпидситуация. За день обнаружили 937 новых пациентов с коронавирусом.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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