По состоянию на пятницу, 25 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 232 790 случаев коронавируса. Эпидситуация в стране немного улучшилась, за последние сутки вирус обнаружили у 876 человек.

Среди них — 36 детей и 32 медработника.

За время пандемии от вируса умерли 52 234 человека, за сутки — 53.

Выздоровели в целом 2 160 137 человек, в течение дня — 2 405.

С начала распространения вируса на территории страны специалисты провели 10 759 153 ПЦР-теста, за последние сутки — 19 481.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (72), Днепропетровской (63) и Харьковской (56) областях.

Статистика:

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 63 случая;

Донецкая область — 53 случая;

Житомирская область — 30 случаев;

Закарпатская область — 14 случаев;

Запорожская область — 72 случая;

Ивано-Франковская область — 12 случаев;

Киевская область — 53 случая;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 32 случая;

Николаевская область — 28 случаев;

Одесская область — 33 случая;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 20 случаев;

Сумская область — 24 случая;

Тернопольская область — 10 случаев;

Харьковская область — 56 случаев;

Херсонская область — 29 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черкасская область — 33 случая;

Черновицкая область — 13 случаев;

Черниговская область — 19 случаев.

Прививки в Украине

За сутки в Украине 96 180 человек привили против коронавируса. С начала прививочной кампании укол получил 1 834 971 человек, первую дозу — 1 834 969, две дозы — 490 376.

Прививки в регионах за сутки (доза):

Винницкая область — 1 283;

Волынская область — 1 228;

Днепропетровская область — 2 953;

Донецкая область — 2 353;

Житомирская область — 1 282;

Закарпатская область — 2 448;

Запорожская область — 866;

Ивано-Франковская область — 1 273;

Киевская область — 1 215;

Кировоградская область — 679;

Луганская область — 345;

Львовская область — 3 153;

Николаевская область — 1 026;

Одесская область — 1 935;

Полтавская область — 1 237;

Ровенская область — 1 592;

Сумская область — 945;

Тернопольская область — 641;

Харьковская область — 3 741;

Херсонская область — 428;

Хмельницкая область — 1 129;

Черкасская область — 815;

Черновицкая область — 285;

Черниговская область — 843.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 24 июня 2021 года, в стране резко ухудшилась эпидситуация. За день обнаружили 937 новых пациентов с коронавирусом.