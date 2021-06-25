По состоянию на пятницу, 25 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 232 790 случаев коронавируса. Эпидситуация в стране немного улучшилась, за последние сутки вирус обнаружили у 876 человек.
Среди них — 36 детей и 32 медработника.
За время пандемии от вируса умерли 52 234 человека, за сутки — 53.
Выздоровели в целом 2 160 137 человек, в течение дня — 2 405.
С начала распространения вируса на территории страны специалисты провели 10 759 153 ПЦР-теста, за последние сутки — 19 481.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (72), Днепропетровской (63) и Харьковской (56) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 9 случаев;
- Волынская область — 19 случаев;
- Днепропетровская область — 63 случая;
- Донецкая область — 53 случая;
- Житомирская область — 30 случаев;
- Закарпатская область — 14 случаев;
- Запорожская область — 72 случая;
- Ивано-Франковская область — 12 случаев;
- Киевская область — 53 случая;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 10 случаев;
- Львовская область — 32 случая;
- Николаевская область — 28 случаев;
- Одесская область — 33 случая;
- Полтавская область — 26 случаев;
- Ровенская область — 20 случаев;
- Сумская область — 24 случая;
- Тернопольская область — 10 случаев;
- Харьковская область — 56 случаев;
- Херсонская область — 29 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черкасская область — 33 случая;
- Черновицкая область — 13 случаев;
- Черниговская область — 19 случаев.
Прививки в Украине
За сутки в Украине 96 180 человек привили против коронавируса. С начала прививочной кампании укол получил 1 834 971 человек, первую дозу — 1 834 969, две дозы — 490 376.
Прививки в регионах за сутки (доза):
- Винницкая область — 1 283;
- Волынская область — 1 228;
- Днепропетровская область — 2 953;
- Донецкая область — 2 353;
- Житомирская область — 1 282;
- Закарпатская область — 2 448;
- Запорожская область — 866;
- Ивано-Франковская область — 1 273;
- Киевская область — 1 215;
- Кировоградская область — 679;
- Луганская область — 345;
- Львовская область — 3 153;
- Николаевская область — 1 026;
- Одесская область — 1 935;
- Полтавская область — 1 237;
- Ровенская область — 1 592;
- Сумская область — 945;
- Тернопольская область — 641;
- Харьковская область — 3 741;
- Херсонская область — 428;
- Хмельницкая область — 1 129;
- Черкасская область — 815;
- Черновицкая область — 285;
- Черниговская область — 843.
Согласно статистике коронавируса в Украине на 24 июня 2021 года, в стране резко ухудшилась эпидситуация. За день обнаружили 937 новых пациентов с коронавирусом.