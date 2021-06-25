Штамм Дельта, который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее по сравнению со штаммом из КНР.

По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан во время сеанса вопросов и ответов, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Твиттере, с учетом скорости распространения, вариант Дельта может стать доминирующим в мире.

— Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания, — рассказала Сваминатан.

В конце марта в Индии обнаружили новый вид коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем обычный коронавирус SARS-CoV-2, который впервые обнаружили в китайской провинции Ухань в начале 2020 года.

До этого стало известно о британском и бразильском вариантах коронавируса, которые также отличаются повышенной, по сравнению с китайским вирусом, заразностью.

22 июня штамм Дельта плюс (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.

Из-за распространения индийского штамма коронавируса Дельта Израиль, который называли страной, почти победившей вирус, снова усиливает карантинные мероприятия.

Источник: ВОЗ