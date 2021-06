Штамм Дельта, который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее по сравнению со штаммом из КНР.

По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан во время сеанса вопросов и ответов, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Твиттере, с учетом скорости распространения, вариант Дельта может стать доминирующим в мире.

LIVE Q&A on #COVID19 variants and vaccines with @doctorsoumya. #AskWHO https://t.co/RFfQvz1kmp

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 24, 2021