В мире по состоянию на 25 июня подтвердилось 180,9 млн случаев Covid-19, а за сутки – 127 тыс.

В то же время в Украине заболеваемость Covid-19 остается под контролем, хотя количество случаев за сутки увеличилось

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 25 июня было зафиксировано 876 новых случаев коронавируса. Побороли болезнь 2 405 украинцев, а от осложнений, которые вызвал вирус, умерло 53 человека. В Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Ровенской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях не зафиксировали ни одной смерти от этой болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (72), Днепропетровской (63) и Харьковской (56) областях.

Украина остается в зеленой зоне эпидемической опасности. Снижение показателей заболеваемости Covid-19 в Украине на фоне высокого уровня выявления новых случаев болезни свидетельствует об эффективном контроле за распространением заболевания.

Кабмин утвердил ряд мероприятий, рекомендованных СНБО для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению штамма коронавируса Дельта. Напомним, 23 июня в Украине обнаружили индийский штамм.

Эксперты KSE дали прогноз: в случае новой вспышки заболеваний на фоне прихода в Украину нового штамма коронавируса Дельта, система здравоохранения Украины в ее нынешнем состоянии выдержит нагрузку в течение одного-полутора месяцев.

Коронавирус в мире

Германия с 25 июня открыла границы для вакцинированных туристов из Украины. Однако граждане должны быть иммунизированы препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам. Среди них — вакцины от фармацевтических компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В то же время полную вакцинацию туристы должны завершить по меньшей мере за 14 дней до путешествия.

Израиль усиливает карантин, а Германия открывает границы вакцинированным туристам: Covid-новости 25 июня / 2 фотографии

Израиль с начала следующей недели вновь обяжет своих граждан носить маски в помещениях. В стране выявили более 150 случаев коронавируса, такого суточного прироста не было в течение нескольких последних месяцев.

Великобритания расширила список государств, путешественники из которых вынуждены пройти обязательный карантин в отеле за свои средства и сдать два Covid-теста.

ВОЗ официально объявила Covid-штамм Дельта, который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее по сравнению со штаммом из КНР.