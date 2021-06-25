Многих пациентов врача-уролога интересует вопрос, обязательно ли нужно делать операцию по удалению камней из почек, или можно за ними наблюдать. На него отвечает врач-уролог Игорь Роздобудько.

Камнем считается почечное образование больше 4 мм в размере. Чаще всего в почках образуются камни под названием оксалаты кальция. Возникают они на фоне заболеваний щитовидной железы или желудочно-кишечного тракта.

Удалять их или наблюдать за ними — выбор зависит от многих факторов.

Во-первых, размер. Если камешек маленький, его не обязательно удалять, за ним можно понаблюдать.

Во-вторых, место расположения. Есть области почки, во основном это нижняя часть, где камни не мешают, они редко отходят в этом месте и не могут перекрыть мочеточник, поэтому за ними тоже наблюдают.

В-третьих, взвешиваем все “за” и “против”. Возможности современной хирургии очень велики. Можно выбрать малоинвазивную тактику хирургического вмешательства и добраться до камешка. Но если это сопряжено с последующим воспалением, то лучше, по-возможности, не трогать камень. Потому что воспаление запускает механизм почечной недостаточности, а это процесс необратимый.

При мочекаменной болезни нужно следить за питанием. Исключить продукты, которые перегружают почки: соленые, острые блюда, жареное и копченое мясо, сосиски и колбасы, жирное.

Питание должно быть дробным, 5-7 раз в день. Порции небольшие. Не стоит употреблять напитки, обладающие мочегонным свойством.

Почечная недостаточность — состояние, когда почечной адаптации уже не происходит и почки больше не справляются со своей функцией. В результате токсичные для организма соединения, которые больше не выводятся почками, циркулируют в крови, повреждая различные органы (уремия). Возникают сердечная недостаточность и нарушения со стороны других систем. Этот процесс необратим, и единственным шансом на спасение остается пересадка почки.