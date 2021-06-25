Частенько приходится слышать от мам, мол, пошел ребенок в детский сад и из болезней не вылезает. День ходит — пять дома сидит. Почему же так происходит? На этот вопрос есть очень простой ответ — у врача Евгения Комаровского в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале.

— Дети болеют там, где не умеют или не хотят создать комфортные условия, — говорит врач. — Прежде всего вспомните, на что вы обращаете внимание, когда выбираете детский сад. Вы спрашиваете, чем здесь кормят, есть ли дополнительные занятия, развивающие игры, учат ли детей правилам этикета. Это, безусловно, важно, но в первую очередь нужно обратить внимание не на развивалки.

Обращаем внимание на:

Как оборудованы в детском саду площадки для прогулок.

Есть ли в группе ковры и мягкие игрушки — известные собиратели пыли.

Есть ли в группе отдельное помещение для дневного сна.

Есть ли в спальне и группе термометр, и какая температура на нем. В норме должно быть 18 градусов.

Есть ли гигрометр. Показатель влажности воздуха не может быть меньше 40%.

В идеале (но это дело будущего) должен быть прибор, который показывает уровень углекислого газа.

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О чем спросить у администрации и воспитателей:

1. Как часто проветривается помещение?

2. Гуляют ли дети 4 часа в день при любой погоде?

3. Какие занятия по общей физической подготовке проводятся в детском саду?

Так вот, если в детском саду гуляют при любых погодных условиях, проветривают помещение, увлажняют воздух и не держат ковров — это сад заслуживает внимания.

Если окна закрыты наглухо, в дождь и снегопад все сидят на коврике в группе, а истеричные мамы запрещают открывать форточки, ищите другой сад. Потому что там, где сухой и спертый воздух, дети всегда будут с соплями.

Когда же у ребенка поднимается температура, вы должны уметь оказать помощь при ОРВИ. А для этого нужно учиться самим.

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Источник: Ходят слухи