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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

На фоне пандемии Covid-19 увеличилось потребление каннабиса — ООН

канабіс

На фоне пандемии коронавируса в мире стали чаще употреблять наркотические средства, в частности каннабис.

Во время опроса 42% медицинских работников в 77 странах рассказали, что использование этого вещества увеличилось, как и фармацевтических препаратов с его содержанием, но при этом в немедицинских целях, говорится в докладе о наркотиках, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

По информации исследователей, за последние 24 года в отдельных странах мира употребление каннабиса увеличилось в четыре раза. В то же время доля подростков уменьшилась, они на 40% меньше стали использовать наркотик.

В целом, согласно информации, в мире около 275 млн человек употребляли наркотики в течение прошлого года.

При этом более 36 млн страдали от расстройств, которые провоцирует прием наркотических средств.

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В то же время медицинский каннабис хотят легализировать в Украине. В начале июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, его должны рассматривать в ближайшее время.

Традиционно у такой инициативы немало противников.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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