Со второго июля 2021 вступят в силу меры по противодействию распространению на территории Украины штамма коронавируса Дельта. Предложенный перечень мероприятий, разработанный СНБО Украины, утвердил Кабинет министров Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

— Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен, — отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, для этого в пунктах пропуска на государственной границе обустроены места тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Перечень мер

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген . При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.

(кроме владельцев вида на жительства) и старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать . При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину. В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину .

. Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства , которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации .

, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной . Полицейские обеспечивают их сопровождение от зоны пограничного контроля санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин делал акцент на четырех странах, где Covid-штамм Дельта особенно активен. Это – Россия, Индия, Португалия и Великобритания. Украинцам, прибывших из этих стран, в обязательном порядке понадобиться сделать тест на антитела.

В некоторых населенных пунктах, в зависимости от ситуации с заболеваемостью, могут быть изменены в сторону усиления карантинные меры.