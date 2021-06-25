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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Что такое аллергия на солнце и как ее предупредить – советы врача

аллергия на солнце

По статистике, этим сезонным заболеванием страдает примерно 20% населения всего мира. Что собой представляет повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам, как она проявляется, каковы ее причины и способы профилактики. Обо всем этом Факты ICTV расспросили семейного врача поликлиники Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Строго говоря, болезненную реакцию на солнечные лучи называть аллергией не совсем корректно, — заметила Людмила Сердюк.

По ее словам, в данном случае мы имеем дело с фотодерматитом или фотодерматозом, который, в свою очередь, бывает экзогенной природы, если речь идет о патологическом взаимодействии солнца с определенными веществами, находящимися под кожей, и эндогенной – если эти вещества находятся на коже.

Во врачебном лексиконе существуют такие понятия, как экзогенный фотодерматит и эндогенный фотодерматит.

Экзогенный фотодерматит

Эта разновидность фотодерматоза может проявиться, если человек с чувствительной к солнцу кожей перед выходом на улицу нанес на кожу какой-либо крем, или духи, или дезодорант. Провокационным фактором могут стать губная помада и даже солнцезащитный крем, в состав которых входят вещества, способные вступить в реакцию с ультрафиолетом.

Проявляется фотодерматит сначала покраснением кожи, на которой вскоре появятся небольшие пузырьки. Возникнет сильный, непреодолимый зуд. На этом участке потом еще долго сохраняется характерная пигментация.

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Замечено, что фотодерматитом гораздо чаще страдают светлокожие люди и дети. Все потому, что степень защитной реакции их кожи гораздо слабее.

Причиной возникновения фотодерматита могут стать и лекарственные препараты. Такие, например, как сульфаниламиды, барбитураты, отдельные антибиотики, антигистаминные и сердечно-сосудистые средства. Сюда же можно отнести и широко используемые ибупрофен и аспирин.

Не стоит также удивляться появлению болезненной реакции на солнце, если вы выйдете под его лучи сразу после пилинга или татуажа с использованием солей кадмия.

Эндогенный фотодерматит

Встречается гораздо реже, чем экзогенный, поскольку речь идет о достаточно редких заболеваниях, связанных с нарушениями функций иммунной системы или сбоями в метаболических процессах.

К эндогенным фотодерматитам можно отнести, к примеру, солнечную экзему, солнечную почесуху, полиморфный фотодерматоз.

Профилактика фотодерматита

К сожалению, методов профилактики фотодерматита не так много. Первое, что нужно знать, это – способы защиты кожи от солнечных лучей. Тент или зонт, головной убор и натуральная одежда из хлопка или льна.

Остается в силе и известное правило не подставлять кожу солнцу в часы его наибольшей активности – с 11.00 утра до 16.00 дня.

Что касается солнцезащитных средств, то предпочтение лучше отдавать продукции известных, проверенных брендов с высоким уровнем солнцезащиты. Идеально, если крем обладает защитой от UVB-лучей и UVA-лучей, которые, собственно, и провоцируют появление фотодерматоза.

Как облегчить проявления

Если все же случай фотодерматоза произошел, облегчить симптомы можно с помощью любых холодных примочек: кубики льда из морозилки, охлажденный кефир ли сметана.

Успокоит воспаленную кожу и пантенол, который нужно иметь при себе в обязательном порядке в отпускной аптечке.

Фото: Depositphotos

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