По статистике, этим сезонным заболеванием страдает примерно 20% населения всего мира. Что собой представляет повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам, как она проявляется, каковы ее причины и способы профилактики. Обо всем этом Факты ICTV расспросили семейного врача поликлиники Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Строго говоря, болезненную реакцию на солнечные лучи называть аллергией не совсем корректно, — заметила Людмила Сердюк.

По ее словам, в данном случае мы имеем дело с фотодерматитом или фотодерматозом, который, в свою очередь, бывает экзогенной природы, если речь идет о патологическом взаимодействии солнца с определенными веществами, находящимися под кожей, и эндогенной – если эти вещества находятся на коже.

Во врачебном лексиконе существуют такие понятия, как экзогенный фотодерматит и эндогенный фотодерматит.

Экзогенный фотодерматит

Эта разновидность фотодерматоза может проявиться, если человек с чувствительной к солнцу кожей перед выходом на улицу нанес на кожу какой-либо крем, или духи, или дезодорант. Провокационным фактором могут стать губная помада и даже солнцезащитный крем, в состав которых входят вещества, способные вступить в реакцию с ультрафиолетом.

Проявляется фотодерматит сначала покраснением кожи, на которой вскоре появятся небольшие пузырьки. Возникнет сильный, непреодолимый зуд. На этом участке потом еще долго сохраняется характерная пигментация.

Замечено, что фотодерматитом гораздо чаще страдают светлокожие люди и дети. Все потому, что степень защитной реакции их кожи гораздо слабее.

Причиной возникновения фотодерматита могут стать и лекарственные препараты. Такие, например, как сульфаниламиды, барбитураты, отдельные антибиотики, антигистаминные и сердечно-сосудистые средства. Сюда же можно отнести и широко используемые ибупрофен и аспирин.

Не стоит также удивляться появлению болезненной реакции на солнце, если вы выйдете под его лучи сразу после пилинга или татуажа с использованием солей кадмия.

Эндогенный фотодерматит

Встречается гораздо реже, чем экзогенный, поскольку речь идет о достаточно редких заболеваниях, связанных с нарушениями функций иммунной системы или сбоями в метаболических процессах.

К эндогенным фотодерматитам можно отнести, к примеру, солнечную экзему, солнечную почесуху, полиморфный фотодерматоз.

Профилактика фотодерматита

К сожалению, методов профилактики фотодерматита не так много. Первое, что нужно знать, это – способы защиты кожи от солнечных лучей. Тент или зонт, головной убор и натуральная одежда из хлопка или льна.

Остается в силе и известное правило не подставлять кожу солнцу в часы его наибольшей активности – с 11.00 утра до 16.00 дня.

Что касается солнцезащитных средств, то предпочтение лучше отдавать продукции известных, проверенных брендов с высоким уровнем солнцезащиты. Идеально, если крем обладает защитой от UVB-лучей и UVA-лучей, которые, собственно, и провоцируют появление фотодерматоза.

Как облегчить проявления

Если все же случай фотодерматоза произошел, облегчить симптомы можно с помощью любых холодных примочек: кубики льда из морозилки, охлажденный кефир ли сметана.

Успокоит воспаленную кожу и пантенол, который нужно иметь при себе в обязательном порядке в отпускной аптечке.