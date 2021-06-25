Для сохранения молодости и здорового внешнего вида стоит добавлять в рацион полезные продукты для кожи. Они помогут сохранить сияние и эластичность кожного покрова.

Косметолог Надежда Мрыкало назвала Фактам ICTV продукты для красивой и упругой кожи.

Топ-10 продуктов для кожи:

жирные сорта рыбы (лосось, семга) — содержат Омега 3, Омега 6, которые помогают коже восстанавливаться;

орехи (грецкий, фундук, миндаль) — богатые биотином, который важен не только для здоровья кожи, но и ногтей и волос;

зелень (петрушка, руккола, шпинат) — в ней есть витамин С, который производит выработку коллагена;

грибы (шампиньоны, опята) — содержат микроэлементы, которые синтезируют коллаген;

томат — является источником антиоксидантов, которые предотвращают старение;

ягоды — богатые витаминами, которые положительно влияют на кожу;

семена (лен, чиа) — содержат полезные растительные жиры;

квашеная капуста — содержит много витамина С;

авокадо — источник полезных растительных жиров;

цитрусовые (грейпфрут, апельсин) — обеспечат поступление витаминов.

По словам косметолога, большинство этих продуктов доступны по цене и их легко приобрести. Кроме того, в течение года они сменяют друг друга, что позволяет постоянно обогащать кожу полезными витаминами и микроэлементами.

— Летом можно есть много зелени и ягод, томаты, осенью — грибы, орехи, семена, зимой — цитрусовые, красную рыбу, весной — квашеную капусту и авокадо, — комментирует Надежда Мрыкало.

По ее словам, продукты следует употреблять именно во время сезонного созревания, тогда они содержат больше полезных веществ. В общем рацион должен быть сбалансированным и полноценным, строгие диеты негативно влияют на состояние кожи.

Также не стоит забывать о воде.

— Важно не забывать о поддержании водного баланса. Кожа сразу реагирует на обезвоживание. Поэтому следует ежедневно пить не менее 1,5 литра чистой воды, — добавляет косметолог.

Касательно напитков, полезным будет для кожи и зеленый чай, он является хорошим антиоксидантом. А вот вредит здоровой коже алкоголь.