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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Слова не вытянешь: как помочь ребенку начать разговаривать

діти

Родители могут услышать первые слова от ребенка в любое время. У каждой семьи — это индивидуально. Но иногда дети могут молчать слишком долго.

Тогда возникают вопросы: Почему мой ребенок молчит? Что не так? Я в первый год жизни уже говорил, а мой ребенок — еще нет, что делать? Чтобы у родителей не возникало подобных вопросов, врач-логопед Юлия Зуб рассказала Фактам ICTV об основных причинах проблем с речью у детей, когда следует обратиться к врачу и как помочь ребенку заговорить.

Почему у ребенка возникают проблемы с речью

Нарушения речи варьируются от ее полного отсутствия до нарушений отдельных процессов (например фонематического восприятия, звукопроизношения, когда в речи ребенка наблюдается нарушение одного или нескольких звуков).

Среди причин, которые влияют на речевое развитие, можно выделить две основные группы:

Физиологические:

  • негативное влияние на плод в период беременности (вредные привычки и болезни мамы, токсикоз, медикаментозные препараты и т.д.);
  • сложные роды — ситуации, в которых страдают новорожденные: гипоксии, асфиксии, родовые травмы, стремительные или затяжные роды;
  • болезни, травмы, длительное пребывание в больницах в первые три года жизни тоже негативно сказываются на речевом развитии ребенка;
  • в определенной степени наследственность — тип нервной системы, физиологические процессы созревания мозговых структур и всех систем организма в целом, конечно, дети наследуют от своих родителей.

— И ситуация — его папа тоже до 5 лет молчал, а сейчас нормально разговаривает — это может быть о том! Но это ненормально. Я уверена, что даже если бы во взрослом возрасте логопед и нейропсихолог обследовали такого человека — нашли бы много пробелов, — отметила врач.

  • строение артикуляционного аппарата — короткая подъязычная уздечка, большой/малый язык, жидкие зубы, высокое (готическое) твердое небо и т.д.

Педагогические:

По словам врача, родители в определенной степени могут мешать ребенку сказать первые слова. Прежде всего роль играет спешка взрослых. То есть ребенок еще не успел подумать, а мать или отец уже сказали.

Врач советует дать время ребенку, чтобы подумать: показать жестом, издать какие-либо звуки, слова, даже если они искажены. Также часто бывает, что родители гиперопекают ребенка.

— Среда, где находится ребенок, должна быть обустроена таким образом, чтобы в зоне доступа было все разрешено. Ребенок должен насытиться различными сенсорными материалами: песок, вода теплая, холодная, камни, трава — это незаменимо! Ребенок должен бегать, ведь двигательная активность — это необходимое условие нормального развития, — отметила она.

Завышенные требования к речи ребенка также влияют на задержку речи. Если у ребенка есть нарушения или он совсем не говорит, родителям не нужно требовать невозможного.

Также родители часто “сюсюкаются” с детьми. Хотя ребенок должен слышать правильный образец речи. Логопед рекомендует употреблять слова более простых типов составляющей структуры (автомобиль — машина). Обязательно употребляйте слова без словообразования (не мышка, а мышь).

— Использование гаджетов, просмотр мультиков — нужно ограничивать на это время. Детям до 2,5-3 лет вообще не давать гаджетов. Пустышки, бутылочки — это те предметы, которые также не способствуют речи. Самый оптимальный период отлучения от соски — 6-8 месяцев, — говорит специалист.

Когда нужно обратиться к врачу

В случае нарушений речи нужно обратиться к логопеду. Но иногда сначала спрашивают об этом у врача (педиатра, невролога, психиатра).

— К сожалению, не всегда и не все врачи реагируют на запрос родителей или, тем более, первыми самостоятельно порекомендуют обратиться к логопеду в раннем возрасте 2-3 года. Но в некоторых случаях это необходимо, и именно ранняя коррекционно-развивающая работа будет способствовать положительному и успешному результату, — говорит Зуб.

Когда ребенку 2 года, к специалисту следует обратиться, если речь полностью отсутствует, есть лишь звукоподражания (гав, мяу, би-би) или мало слов (до 50), ребенок не любит, когда ему читают, понимает исключительно речь мамы (близкого человека), не выполняет простые инструкции, не подкрепленные жестом (принеси куклу).

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В 3-летнем возрасте к врачу стоит обратиться, если речь непонятна, ребенок не может правильно произнести трехсложные слова, отсутствует трехсловная фраза (мама, дай банан и т.д.), не использует глаголов и прилагательных, путает слова, схожие по внешнему образу или функциям (лев — тигр, куст — дерево).

— Если ребенку уже 4 года, а его речь нечеткая, в ней нет многих звуков (разрешается отсутствие соноров – л, ль, р, рь), путает слова, близкие по акустико-артикуляционным признакам (мышка – миска, рак — лак), не поддерживает диалог, не может составить рассказы по сюжетной картине, не использует предлоги или допускает ошибки при их употреблении, то следует пойти к специалисту, — пояснила логопед.

В то же время когда ребенку уже 5-6 лет и он искажает звуки, не может подобрать синонимы и антонимы, не может составить рассказы из собственного опыта, а в 6-7 лет есть проблемы с чтением и письмом — лучше проконсультироваться с врачом.

Как помочь ребенку заговорить

Точные рекомендации, как именно помочь и какие правила нужно соблюдать, даст логопед после обследования ребенка. Ведь каждый случай — индивидуален. Не бывает одной методики для всех детей. После диагностики логопед выявляет механизм нарушения, соответственно составляет коррекционный маршрут, по которому будет работать.

Родители могут и должны положительно влиять на развитие своего ребенка. Важно придерживаться следующего:

  • Режим дня — обязательное соблюдение всех режимных моментов. Это дисциплинирует, систематизирует ребенка и организует его нервную систему.
  • Двигательная активность — это одно из условий нормального развития ребенка. Активные игры, танцы, спортивные секции — это то, что чрезвычайно полезно в частности и для речевого развития.
  • Мотивируйте — эмоционально подкрепляйте малейшие успехи ребенка: радуйтесь, обнимайте и целуйте, хвалите своих детей, и будет вам счастье.

И исключите из жизни ребенка или сведите к минимуму:

  • использование гаджетов (телефонов, ноутбуков, компьютеров, телевизоров);
  • “сюсюкание”- речь взрослого должна быть образцом для подражания;
  • двуязычие — если у ребенка есть нарушения речи, а в семье говорят на двух языках, стоит договориться об общении на одном языке;
  • большие когнитивные нагрузки – если у ребенка есть нарушения речевого развития, а он, кроме логопеда, посещает еще курсы английского, чтения, математики, следует ограничить нагрузку на нервную систему, и выбрать, что для вас будет приоритетным.
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