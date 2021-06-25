Используя методы природоохранной науки, ученые Кентского университета обнаружили, что самый первый случай Covid-19 возник в период с начала октября по середину ноября 2019 года в Китае, при этом наиболее вероятная дата возникновения — 17 ноября.

Истоки продолжающейся пандемии Covid-19 по-прежнему остаются неясными. Первый официально идентифицированный случай датирован началом декабря 2019 года. Однако появляется все больше свидетельств того, что первоначальный эпизод мог возникнуть даже раньше.

Чтобы уточнить время начала пандемии, ученые перепрофилировали математическую модель, разработанную экологами для определения даты исчезновения вида.

Для этого анализа был изменен метод определения даты наиболее вероятного возникновения Covid-19, исходя из того, когда некоторые из самых ранних известных случаев произошли в 203 странах.

Анализ показывает, что первый случай, скорее всего, возник 17 ноября, и болезнь распространилась по всему миру к январю 2020 года. Эти данные подтверждают растущее количество свидетельств того, что пандемия возникла раньше и росла быстрее, чем принято говорить официально.

Анализ также выявил, что первый случай за пределами Китая произошел в Японии 3 января 2020 года, первый случай в Европе произошел в Испании 12 января 2020 года, а первый случай в Северной Америке произошел в США 16 января 2020 года.

Исследователи отмечают, что их новый метод может быть применен для лучшего понимания распространения других инфекционных заболеваний в будущем.

— Метод, который мы использовали, был первоначально разработан нами для определения даты вымирания, однако здесь мы используем его для определения даты возникновения и распространения Covid-19, — отмечают ученые.

По их словам, это новое приложение в области эпидемиологии предлагает новую возможность для определения даты вымирания, а также для понимания возникновения и распространения болезней, поскольку для этого требуется лишь небольшой объем данных.