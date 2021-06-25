В Финляндии случилась вспышка коронавируса. Несколько десятков финнов отправились в Санкт-Петербург (Россия) на матчи Евро-2020.

После поездки большинство футбольных фанатов получили положительный результат Covid-теста. По состоянию на утро 24 июня, в стране обнаружили 80 случаев коронавируса среди путешественников.

В частности, по меньшей 34 человека вернулись в страну во вторник после матчей в РФ. Правительство Финляндии сейчас пытается связаться с 800 путешественниками, которые еще не сдали тест на коронавирус.

Государственные деятели предполагают, что в ближайшее время количество инфицированных Covid-19 увеличится из-за инкубационного периода.

По данным местных СМИ, правительство Финляндии обеспокоено распространением индийского штамма коронавируса в Российской Федерации.

В настоящее время в России фиксируют массовые случаи заражения штаммом Дельта. По состоянию на 18 июня, только в Москве обнаружили 9 056 случаев индийского штамма. Из-за этого во многих регионах начинают вводить усиленный карантин.

Источник: Helsinki Times