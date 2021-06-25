Министерство здравоохранения Украины 23 июня сообщило о наличии индийского штамма коронавируса (Дельта) в Украине. Этот вариант заразнее и опаснее других штаммов Covid-19.

Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в интервью одному из изданий. По ее словам, штамм Дельта часто встречается среди детей. Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес этот вариант в перечень штаммов, которые вызывают особое беспокойство.

— Это варианты, которые частично выпадают как из нашего поствакцинального иммунитета, так и после перенесенного заболевания. Это штаммы, которые гораздо более контагиозны, заразны. Штамм Дельта в три раза заразнее, чем обычные штаммы. Это говорит о том, что может быть быстрая потребность в больших количествах госпитализаций, — отметила она.

Симптомы заражения этим штаммом могут проявляться в первые несколько дней. У человека может быть высокая температура тела, диарейный синдром, чаще возникают катаральные проявления в виде насморка. Она утверждает, что это не очень характерно для предыдущих штаммов. Штамм Дельта труднее поддается терапевтическому лечению.

Голубовская добавила, что этот штамм угрожает младшему поколению, поэтому в Украине следует подумать о детских стационарах.

— Чаще болеют дети, много случаев 12-20 лет, больше, чем у прошлых штаммов. Поэтому на совещании СНБО мы обсуждали готовность детских стационаров тоже, в том числе, — утверждает инфекционист.

Также она призвала вакцинироваться от Covid-19 тех, кто не болел или болел давно (более 3-6 месяцев назад). Украинцам следует придерживаться масочного режима и дистанции, а если появились симптомы болезни — обратиться к врачу и ограничить контактирование с людьми.

Эксперт ЦОЗ сообщила, что в ближайшее время в Украине должны появиться ПЦР-тесты на определение штамма Дельта. 40 комплектов уже заказали два месяца назад у Всемирной организации здравоохранения.