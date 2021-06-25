В Украине бесплатно вакцинироваться можно против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Эти прививки обязательны.

Также в 2022 году к этому списку может добавиться прививка против пневмококковой инфекции. Украина также закупает вакцины от бешенства, которую делают после укуса животного с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством.

Как бесплатно вакцинироваться

Человек, который заключил декларацию с семейным врачом или педиатром, имеет право на бесплатную прививку. Но перечень вакцин, которые оплачивает государство, может отличаться для взрослых и детей.

— Каждый ребенок может бесплатно получить указанных выше 10 обязательных прививок. Взрослые бесплатно получают прививки от дифтерии и столбняка. Ревакцинацию нужно проводить каждые десять лет. Такие прививки можно сделать в частном или коммунальном медучреждении, который подписал договор с НСЗУ, — отметили в Минздраве.

Также в амбулаторию или поликлинику можно ввести вакцину, которую человек приобрел за свой счет. О том, как правильно привести препарат в медицинское учреждение лучше спросить у врача.

В Минздраве рекомендуют прививаться за свой счет от: ветряной оспы, ротавируса, гриппа, менингококка, гепатита а, пневмококка и папилломавирусной инфекции.

Кроме того, в Украине сейчас можно бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Записаться на прививку можно через приложение Дія, сервис Helsi или же контакт-центр Минздрава.