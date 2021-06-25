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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

ВОЗ запустила электронную страницу о Covid-вакцинации на украинском языке

Вакцина, коронавірус

Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин запустил электронную страницу о различных аспектах иммунизации против коронавируса на украинском языке.

Об этом сообщила ВОЗ на своей странице в социальной сети Facebook. Теперь научные исследования о коронавирусе и доказательные информационные материалы граждане могут легко использовать и читать на украинском языке.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что такой шаг поможет улучшить доверие к Covid-вакцинам на всех уровнях.

По его мнению, доступность научной информации о безопасности и эффективности Covid-препаратов играет ключевую роль в обеспечении вакцинации среди медицинских работников.

Он также отметил, что это поможет построить уверенность для коммуникации между медицинскими работниками и населением.

В ВОЗ отметили, что организация продолжает поддерживать Украину по содействию вакцинации против коронавируса среди всех приоритетных групп населения.

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Фото: Depositphotos

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