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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Враги плоского живота: какие продукты не стоит есть летом

живот

Лето — период открытой одежды и отдыха возле водоемов. Часть украинцев тщательно к нему готовятся, чтобы блеснуть подтянутой фигурой и плоским животом.

Однако потребления некоторых продуктов может свести все усилия к нулю.

Топ-10 наихудших продуктов для живота летом

  • Пицца

Это блюдо из-за высокой калорийности способствует набору лишнего веса. Кроме того, переедание углеводами может спровоцировать вздутие, из-за чего живот не будет плоским.

  • Картофель

Никто не говорит отказываться от молодого вареного картофеля, однако фри и жаренный стоит исключить, чтобы не подпортить стройную фигуру. К тому же с фри в организм попадают не очень полезные жиры.

  • Хлопья

Сладкие хлопья могут вызвать скачки уровня сахара в крови, что спровоцирует голод. Также они могут привести к вздутию живота на несколько часов.

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  • Шоколад

Нельзя отрицать, что темный шоколад полезен для здоровья. Но это история —  не о плоском животе. Этот продукт способен вызывать запоры.

  • Молочный коктейль

Молочные продукты не у всех вызывают вздутие живота, однако риск есть. Поэтому стоит избегать охлаждающих молочных напитков.

  • Жевательная резинка

Жевательная резинка кажется безвредной, но, когда человек ее жует, то глотает больше воздуха, что приводит к вздутию живота.

  • Яйца

Яйца — это пища, которая может вызвать запор. Поэтому велика вероятность, что живот в купальнике будет не совсем плоским.

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  • Незрелые бананы

Нужно подождать, пока этот фрукт станет желтым, прежде чем съесть немного. Зеленые, незрелые бананы богаты дубильными веществами, вызывающими запор.

  • Пончики

Сладкое угощение не только добавит сантиметры на талии, но и может вызвать процессы брожения в кишечнике.

  • Помидоры

Помидоры освежают и хорошо сочетаются со многими любимыми блюдами лета, но они заставляют организм вырабатывать желудочную кислоту, что может вызвать кислотный рефлюкс. Опять же, живот не будет плоским, когда он находится в состоянии стресса.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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