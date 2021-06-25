Лето — период открытой одежды и отдыха возле водоемов. Часть украинцев тщательно к нему готовятся, чтобы блеснуть подтянутой фигурой и плоским животом.
Однако потребления некоторых продуктов может свести все усилия к нулю.
Топ-10 наихудших продуктов для живота летом
- Пицца
Это блюдо из-за высокой калорийности способствует набору лишнего веса. Кроме того, переедание углеводами может спровоцировать вздутие, из-за чего живот не будет плоским.
- Картофель
Никто не говорит отказываться от молодого вареного картофеля, однако фри и жаренный стоит исключить, чтобы не подпортить стройную фигуру. К тому же с фри в организм попадают не очень полезные жиры.
- Хлопья
Сладкие хлопья могут вызвать скачки уровня сахара в крови, что спровоцирует голод. Также они могут привести к вздутию живота на несколько часов.
- Шоколад
Нельзя отрицать, что темный шоколад полезен для здоровья. Но это история — не о плоском животе. Этот продукт способен вызывать запоры.
- Молочный коктейль
Молочные продукты не у всех вызывают вздутие живота, однако риск есть. Поэтому стоит избегать охлаждающих молочных напитков.
- Жевательная резинка
Жевательная резинка кажется безвредной, но, когда человек ее жует, то глотает больше воздуха, что приводит к вздутию живота.
- Яйца
Яйца — это пища, которая может вызвать запор. Поэтому велика вероятность, что живот в купальнике будет не совсем плоским.
- Незрелые бананы
Нужно подождать, пока этот фрукт станет желтым, прежде чем съесть немного. Зеленые, незрелые бананы богаты дубильными веществами, вызывающими запор.
- Пончики
Сладкое угощение не только добавит сантиметры на талии, но и может вызвать процессы брожения в кишечнике.
- Помидоры
Помидоры освежают и хорошо сочетаются со многими любимыми блюдами лета, но они заставляют организм вырабатывать желудочную кислоту, что может вызвать кислотный рефлюкс. Опять же, живот не будет плоским, когда он находится в состоянии стресса.
Источник: Eat This, Not That