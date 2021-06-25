Лето — период открытой одежды и отдыха возле водоемов. Часть украинцев тщательно к нему готовятся, чтобы блеснуть подтянутой фигурой и плоским животом.

Однако потребления некоторых продуктов может свести все усилия к нулю.

Топ-10 наихудших продуктов для живота летом

Пицца

Это блюдо из-за высокой калорийности способствует набору лишнего веса. Кроме того, переедание углеводами может спровоцировать вздутие, из-за чего живот не будет плоским.

Картофель

Никто не говорит отказываться от молодого вареного картофеля, однако фри и жаренный стоит исключить, чтобы не подпортить стройную фигуру. К тому же с фри в организм попадают не очень полезные жиры.

Хлопья

Сладкие хлопья могут вызвать скачки уровня сахара в крови, что спровоцирует голод. Также они могут привести к вздутию живота на несколько часов.

Шоколад

Нельзя отрицать, что темный шоколад полезен для здоровья. Но это история — не о плоском животе. Этот продукт способен вызывать запоры.

Молочный коктейль

Молочные продукты не у всех вызывают вздутие живота, однако риск есть. Поэтому стоит избегать охлаждающих молочных напитков.

Жевательная резинка

Жевательная резинка кажется безвредной, но, когда человек ее жует, то глотает больше воздуха, что приводит к вздутию живота.

Яйца

Яйца — это пища, которая может вызвать запор. Поэтому велика вероятность, что живот в купальнике будет не совсем плоским.

Незрелые бананы

Нужно подождать, пока этот фрукт станет желтым, прежде чем съесть немного. Зеленые, незрелые бананы богаты дубильными веществами, вызывающими запор.

Пончики

Сладкое угощение не только добавит сантиметры на талии, но и может вызвать процессы брожения в кишечнике.

Помидоры

Помидоры освежают и хорошо сочетаются со многими любимыми блюдами лета, но они заставляют организм вырабатывать желудочную кислоту, что может вызвать кислотный рефлюкс. Опять же, живот не будет плоским, когда он находится в состоянии стресса.

Источник: Eat This, Not That