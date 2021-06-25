Если в Украине произойдет вспышка заболеваемости Covid-19, на этот раз спровоцированная стремительным распространением Covid-штамма Дельта, отечественная система здравоохранения в ее нынешнем состоянии продержится не больше месяца-полутора. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в комментарии одному из украинских информационных агентств.

— Сегодня в более чем 90 странах мира подтвержден штамм Дельта. Есть еще ряд стран, которые его не обнаружили. Это может означать, что у них не налажена система секвенирования. Далеко не во всех странах появление этого варианта вызвало вспышки, — отметил Юрий Ганиченко.

По его словам, только в трех странах мира кривая заболеваемости Covid-19, а точнее его новым штаммом Дельта, стремительно растет. Речь идет о Великобритании, Португалии и РФ.

— Как будет в Украине, сейчас спрогнозировать практически невозможно, — отметил эксперт.

Однако, по его словам, у нас есть время для адекватного реагирования перед угрозой очередной Covid-волны. Прежде всего, нужно максимально ускорить темпы вакцинации, активизировать другие эпидемиологические мероприятия.

— Сейчас у нас суточная госпитализация менее 500 пациентов с Covid-19 в сутки. Если сейчас пойдет рост — это не будет жуткая нагрузка на систему здравоохранения за короткий промежуток времени. Ближайший месяц-полтора система здравоохранения должна выдержать, — дал прогноз директор KSE.

Напомним, что вчера, 24 июня 2021 года, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что первый случай заболевания Covid-штамма Дельта уже зафиксировали в Украине.

В свою очередь, НАН Украины спрогнозировала, что Covid-штамм Дельта, по ряду причин, будет иметь в Украине более тяжелые последствия, чем в странах Европы, где он сейчас быстро распространяется.

Немного успокоила эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград. Она сказала, что вакцины, которые есть в Украине, защищают от Covid-штамма Дельта. Правда, с немного ниже эффектом.