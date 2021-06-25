Как пережить жару летом — топ-5 советов

Из-за повышения температуры воздуха в июне украинцев начал беспокоить вопрос, как пережить жару. Особенно это касается жителей городов, часто закрытых в душных квартирах.

Легче пережить жаркие дни поможет ряд простых правил.

Как пережить жару летом

Носить одежду из натуральных материалов

Она позволит телу дышать, убережет от перегрева и потения. Синтетика же, наоборот, может даже спровоцировать тепловой удар.

Пить воду и чай

Воды в жаркие дни много не бывает, она спасает от обезвоживания. Вместе с тем следует отдавать предпочтение чистой жидкости, без сахара и газа.

Хорошей альтернативой будет и чай, в частности зеленый. Можно пить и теплый напиток, он повысит температуру тела, из-за чего жара не так будет ощущаться.

Наносить меньше косметики

В такие дни стоит ограничиться лишь использованием уходовой косметики. Декоративная приведет к дополнительному потению и забиванию пор.

Больше контактировать с водой

По возможности можно посетить пляж, но только тот, который считается безопасным.

Дома можно принять душ.

Употреблять низкокалорийную пищу

В теплое время организм не нуждается в лишних калориях для согрева, поэтому стоит от них отказаться и отдать предпочтение легкой пище — салатам, супам, овощам и фруктам.

Также, чтобы легче пережить жару, можно закрывать шторы в комнате. Также стоит отказаться от алкоголя. Холодное пиво не спасает, а только приводит к обезвоживанию.