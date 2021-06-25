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Людмила Грубник |

Как будет работать Центр массовой вакцинации в Киеве на выходных – график

вакцинація

Жители Киева смогут сделать прививку против коронавируса на базе Международного выставочного центра в субботу и воскресенье, 26 и 27 июня.

Принимает он граждан и в пятницу, 25 числа, сообщил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

— На этой неделе Центр вакцинации, созданный на базе Международного выставочного центра, начал принимать киевлян в четверг. Продолжает свою работу центр и сегодня. А также будет работать в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.30, — отметил Виталий Кличко.

По его словам, с начала работы центра в нем вакцинировали уже более 20,7 тыс. киевлян.

Для того, чтобы получить прививку от вируса, заранее нужно записаться через сервис helsi.me.

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После регистрации человек получит SMS-подтверждение, его нужно продемонстрировать при входе в Центр массовой вакцинации.

Также нужно принести с собой паспорт и идентификационный код. Кроме того, стоит перед этим заключить договор с семейным врачом. Это значительно сократит время, потраченное на пребывание в центре.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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