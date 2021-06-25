Мы хотим, чтобы у наших детей было все самое лучшее: игрушки, коляска, памперсы и доктор, который будет наблюдать малыша. И если об игрушках и памперсах мы еще, может, имеем какое-никакое понятие, то что такое хороший доктор, знают не все и не всегда.

Свою помощь в определении критериев хорошего врача предлагает врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале.

Чтобы выбрать хорошего педиатра, нужно понимать, что для вас означает понятие хороший педиатр. Для одних – это доктор, который не назначает лишних препаратов, а для других тот, который назначает много различных лекарств.

— Давайте разберемся, что собой представляет педиатр вообще, — говорит Евгений Комаровский. – Это врач, который 99% своего времени не лечит ребенка, а общается с его родителями. Поэтому хороший врач должен найти общий язык с родителями, понять, чего они ждут от доктора.

Но это не означает, что врач идет на поводу у родителей или угождает им.

— Хороший врач, и это не только педиатр, пытается помочь вам за минимальное время, с минимальными затратами, — говорит Комаровский. – Это высокообразованный специалист, очень-очень высокооплачиваемый, каждая минута труда которого стоит огромных денег. Почему? Потому что он ежеминутно принимает решение, от которого зависит жизнь и здоровье людей.

Хороший врач – это тот, для кого медицинская наука и современные цивилизованные правила лечения выше, чем все желания родителей. А задача государства сделать так, чтобы правила лечения были одинаковыми и подчинялись не бизнес-интересам, а современной медицинской науке.

— Если, к примеру, меднаука говорит, что в ХХІ веке детям не делают уколы в попу, потому что выпускают препараты в сладких сиропах для детей, то ни один врач в стране не должен назначать уколы в попу, — считает педиатр. — А для того, чтобы разобраться во всем и найти действительно хорошего педиатра, нужно самим много учиться, чтобы просеять всю информацию и не ошибиться в выборе.

Если ребенок заболел, не спешите прибегать к самолечению, следуйте советам вашего врача. Об этом читайте здесь.

Источник: Ходят слухи