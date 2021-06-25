В Украине официально подтвержден штамм коронавируса Дельта. Именно он вызвал новую сильную волну эпидемии в Индии.

Правительство Украины уже ужесточило правила въезда страну. Прибывающие из Индии, Португалии, России и Великобритании должны иметь негативный результат теста на Covid-19.

На личном авто в лабораторию

В СМИ и среди медиков давно обсуждается штамм Дельта, который стал доминирующим в ряде стран. Но в Украине официально он не был зафиксирован.

Главный инфекционист, д.м.н., профессор Ольга Голубовская рассказала в интервью УНН, как же был обнаружен индийский штамм в Украине.

— В эпидемиологии главное в противодействии инфекционным болезням — вовремя выявить их, — сказала Ольга Голубовская.

15 июня CDC (Центр по контролю заболеваемости США) внес вариант Дельта в перечень штаммов, вызывающих озабоченность. Потому что он имеет несколько опасных особенностей.

ВОЗ также сообщила, что этот штамм доминирует во многих странах. И нам в Украине, конечно, важно было его обнаружить вовремя. И вот в одну из киевских частных клиник поступили два пациента с подозрением на коронавирус.

Перед профессиональным праздником, Днем медработника, когда проводились официальные мероприятия, посвященные медикам, Ольга Голубовская осмотрев двух больных, выявила у них симптомы, похожие на присущие штамму Дельта.

Понимая, что без официального подтверждения штамма Дельта никто ничего не будет предпринимать, она через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики профессору Михаилу Тукало с просьбой срочно исследовать образцы, взятые у больных.

Самостоятельно на личном авто Ольга Голубовская привезла образцы в институт. И уже через три дня украинские ученые имели подтверждение – это Дельта. Радует, что Украина сегодня может самостоятельно секвенировать геномы коронавируса.

— Своевременность и быстрота реагирования в нашем деле очень важна, — подчеркнула профессор. – Как только появился новый штамм, нужно готовить нормативные документы и прописывать рекомендации всем врачам, на что обращать внимание, о чем спрашивать пациентов. Ведь первые случаи – самые главные. Можно вовремя отследить контакты, чтобы притормозить распространение болезни. А когда все вокруг уже горит, делать что-то абсолютно бесполезно.

Мы можем секвенировать геном вируса

Напомним, что Институт молекулярной биологии и генетики в феврале уже выявил у себя в лаборатории британский штамм коронавируса, показав, что Украина может самостоятельно секвенировать геном вируса, что крайне важно для принятия оперативных решений на государственном уровне.

Между тем, глава комитета здравоохранения ВР Михаил Радуцкий заявил, что Украина не имеет технической возможности секвенировать вирус, а значит, не может обнаружить штамм Дельта, и недавно Минздрав Украины отправил в лондонскую лабораторию 500 образцов, которые подозревают в наличии индийского штамма. Ответа еще нет.