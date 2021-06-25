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Ольга Тетеріна |

Как защититься от новых штаммов Covid-19 — Минздрав

коронавірус

В Украине 23 июня зафиксировали индийский штамм коронавирус (Дельта). А до этого украинские ученые подтвердили наличие Альфа, Бета и Гама штаммов в стране.

Хоть сейчас Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости Covid-19 как по внутренним критериям, так и критериям ЕС, но ситуация может измениться, если ослабить бдительность.

В Министерстве здравоохранения отметили, что ученые обнаружили много разных штаммов вируса SARS-CoV-2, но наибольшее беспокойство вызывают:

  • Дикий (L) — впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;
  • Альфа (B.1.1.7) — впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;
  • Бета (B.1.351) — впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;
  • Гама (P.1) — впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;
  • Дельта (B.1.617) — впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

— Мутация — это типичное явление для всех вирусов, а не только для SARS-CoV-2. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа, — отметили в Минздраве.

В настоящее время не существует специфического лечения коронавируса, поэтому стоит придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования:

  • мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиками;
  • носите маску правильно — нос и рот должны быть прикрыты;
  • соблюдайте дистанцию с людьми в 1,5 метра;
  • чихайте и кашляйте в сгиб локтя или салфетку;
  • не касайтесь грязными руками лица;
  • регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
  • если заболели — оставайтесь дома.

В Минздраве подчеркнули, что лучший способ защитить себя от штаммов коронавируса — это вакцинация.

В Украине также разработали рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению штамма коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии.

Людям, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии, рекомендуют сделать ПЦР-тест (за 48 часов), также следует применять средства индивидуальной защиты и вакцинироваться.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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