Стретчинг (stretching) — один из видов физической активности, который помогает оставаться здоровым и делает фигуру стройной, подтянутой.

Фитнес-тренер Алеся Зеленская рассказала Фактам ICTV о пользе стретчинга, а также о том, кому не стоит выбирать это направление.

Что такое стретчинг

Стретчинг — это система упражнений, цель которых — повышение гибкости тела.

— Он необходим для поддержания эластичности мышц и подвижности суставов. Даже занимаясь 10 минут в день, можно добиться позитивного результата, — говорит Алеся Зеленская.

По словам тренера, заниматься стретчингом можно каждый день, в этом вопросе важно ориентироваться на самочувствие.

При этом перед каждой тренировкой, даже перед недлительной, важно делать разминку.

— Любая тренировка начинается с разминки, разогрева. И уже после — основная часть, — дополняет тренер.

Плюсы стретчинга

Такая физическая активность помогает:

подтянуть тело;

смоделировать мышечный корсет;

улучшить осанку и координацию;

прорабатывать мышцы-стабилизаторы, которые редко задействуются в повседневной жизни;

развить гибкость;

продлить молодость тела;

избавиться от застойных явлений;

улучшить кровообращение и обмен веществ.

— Занятия стретчингом поднимают настроение, помогают бороться со стрессом и напряжением. У человека повышается самооценка, появляются новые друзья и интересы. Также это помогает ощутимо подтянуть тело и сделать фигуру привлекательной, — объясняет Алеся Зеленская.

А вот если есть желание похудеть, нужно комбинировать стретчинг с аэробными и функциональными тренировками, говорит тренер.

Кому нельзя заниматься стретчингом

Несмотря на преимущества этого направления, оно противопоказано людям с рядом проблем со здоровьем.

— Не рекомендуется посещать занятия по растяжке людям, имеющим проблемы с суставами и связками, патологиями позвоночника, артритом, остеопорозом, грыжами, тромбозом, а также серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — комментирует Алеся Зеленская.

При этом если у человека есть такие проблемы со здоровьем, нужно перед стартом проконсультироваться с врачом.

Также важно сообщать тренеру о них, чтобы он мог подобрать индивидуальные упражнения.