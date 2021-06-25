Стретчинг (stretching) — один из видов физической активности, который помогает оставаться здоровым и делает фигуру стройной, подтянутой.
Фитнес-тренер Алеся Зеленская рассказала Фактам ICTV о пользе стретчинга, а также о том, кому не стоит выбирать это направление.
Что такое стретчинг
Стретчинг — это система упражнений, цель которых — повышение гибкости тела.
— Он необходим для поддержания эластичности мышц и подвижности суставов. Даже занимаясь 10 минут в день, можно добиться позитивного результата, — говорит Алеся Зеленская.
По словам тренера, заниматься стретчингом можно каждый день, в этом вопросе важно ориентироваться на самочувствие.
При этом перед каждой тренировкой, даже перед недлительной, важно делать разминку.
— Любая тренировка начинается с разминки, разогрева. И уже после — основная часть, — дополняет тренер.
Плюсы стретчинга
Такая физическая активность помогает:
- подтянуть тело;
- смоделировать мышечный корсет;
- улучшить осанку и координацию;
- прорабатывать мышцы-стабилизаторы, которые редко задействуются в повседневной жизни;
- развить гибкость;
- продлить молодость тела;
- избавиться от застойных явлений;
- улучшить кровообращение и обмен веществ.
— Занятия стретчингом поднимают настроение, помогают бороться со стрессом и напряжением. У человека повышается самооценка, появляются новые друзья и интересы. Также это помогает ощутимо подтянуть тело и сделать фигуру привлекательной, — объясняет Алеся Зеленская.
А вот если есть желание похудеть, нужно комбинировать стретчинг с аэробными и функциональными тренировками, говорит тренер.
Кому нельзя заниматься стретчингом
Несмотря на преимущества этого направления, оно противопоказано людям с рядом проблем со здоровьем.
— Не рекомендуется посещать занятия по растяжке людям, имеющим проблемы с суставами и связками, патологиями позвоночника, артритом, остеопорозом, грыжами, тромбозом, а также серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — комментирует Алеся Зеленская.
При этом если у человека есть такие проблемы со здоровьем, нужно перед стартом проконсультироваться с врачом.
Также важно сообщать тренеру о них, чтобы он мог подобрать индивидуальные упражнения.