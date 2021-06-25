Из-за распространения индийского штамма коронавируса (Дельта) Израиль, который называли страной, практически победившей вирус, снова ужесточает карантинные меры.

В стране выявили более 150 случаев коронавируса, такого суточного прироста не было в течение нескольких последних месяцев.

В связи с этим граждан Израиля с начала следующей недели снова обяжут носить маски в помещениях.

Кроме того, местным жителям не рекомендуют покидать пределы страны, в частности вывозить за границу детей, которые еще не получили прививки против коронавируса.

Если выяснится, что человек контактировал с больным, его обяжут сдавать ПЦР-тест, даже если он уже вакцинировался.

При этом закрывать границы для иностранцев Израиль пока не планирует.

Израиль был одной из стран, где обнаружили более заразный и опасный индийский штамм коронавируса Дельта. Мутация есть уже и в Украине. Ученые опасаются варианта, поскольку он уже продемонстрировал свою способность значительно ухудшать эпидситуацию. Так, в Индии весной 2021 года распространение штамма привело к смертям людей.

Источник: The Times of Israel