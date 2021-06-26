Диета по группе крови — система питания, которая в зависимости от группы крови делит людей на четыре типа. И подразумевает для них определенный рацион: разрешенные и запрещенные продукты.

Эту концепцию не просто питания, но и образа жизни выдвинул в 1996 году американский доктор натуропатии Питер Д’Адамо. Вместе с консультантом по питанию Тимофеем Товстыженко Факты ICTV разобрались в главных принципах диеты по группе крови, и выяснили, стоит ли ее придерживаться.

— Автор назвал это не диетой, а образом жизни. В этом я с ним абсолютно согласен. Важно сосредоточить внимание не на диете, чтобы просто похудеть, а на образе жизни, чтобы оставаться здоровым всю жизнь, чтобы сохранить эффект на 20, 30, 40 лет, — говорит Тимофей Товстыженко.

Что такое диета по группе крови

Система питания основывается на теории об эволюции человека, в ходе которой сформировалось четыре группы крови.

— На основании этого доктор построил концепцию, которая делит людей на четыре группы, и присваивает им пищевые, психические привычки, склонность к тем или иным заболеваниям и типы физической активности. Первая группа крови – охотники, вторая – земледельцы, третья — кочевники, четвертая — новые люди, — дополняет консультант по питанию.

Принципы диеты по группе крови

Первая группа крови (люди-охотники, люди-мясоеды)

В питании акцент делается на мясные продукты, разрешено мясо всех видов, кроме свинины, а также морская рыба, ржаной хлеб, овощи и фрукты.

При этом избегать стоит круп, белого хлеба, картофеля, орехов, продуктов из молока.

Вторая группа крови (люди-земледельцы)

Они должны питаться растительной пищей — им рекомендуются крупы, почти все овощи, фрукты, орехи, бобовые, семечки, продукты из сои, мясо птицы, рыба.

Стоит отказаться от мяса, молока, картофеля, помидоров.

Третья группа крови (люди-кочевники)

Рекомендуются молочные продукты, мясо, кроме свинины и курицы, яйца, зеленые овощи.

Ограничить каши, в частности пшеницу, гречку, кукурузу, чечевицу, хлебобулочные изделия, арахис, кунжут и помидоры.

Четвертая группа крови (новые люди)

Объединяют рекомендации второй и третьей групп крови. Можно мясо, кроме свинины и курицы, кисломолочные и морепродукты, тофу и зеленые овощи.

Исключить фасоль, некоторые виды круп, в частности пшеницу и кукурузу.

Стоит ли придерживаться диеты по группе крови

По словам эксперта, эта диета оказалась несостоятельной, она не подтвердила свою эффективность.

— Согласно исследованиям, сама концепция не работает. Впрочем, образ жизни, описанный для второй группы крови, подходит всем четырем. То есть всем людям нужно есть много овощей, фруктов, разрешается нежирное мясо птицы, рыба, яйца. При этом немного ограничивается красное мясо и молочные продукты, -отмечает Тимофей Товстыженко.

Кроме того, как считает эксперт, сама диета несколько устарела.

— В целом автор озвучивает правильные вещи, что нужно кушать органические и качественные продукты, питаться в определенное время суток, несколько раз в день, балансировать растительную и животную пищу, уменьшить потребление алкоголя и кофе, заниматься физической активностью, правильно реагировать на стресс, высыпаться. Это корректные рекомендации. Но сама система питания устарела. Современный мир больше приветствует функциональные, рациональные интуитивные диеты, — добавляет консультант по питанию.

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Как питаться

Как отмечает эксперт, сейчас есть общие рекомендации по правильному питанию, которые будут актуальны для людей с любой группы крови. Они позволят оставаться здоровым и не набирать лишний вес.

— Нужно ограничить потребление быстрых углеводов и продуктов с большим содержанием жиров. Это универсальная рекомендация людям с любой группой крови, — отмечает Тимофей Товстыженко.

Однако питание — лишь одна из частей здорового образа жизни. Также важно: