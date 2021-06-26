Что такое демодекоз и каковы причины возникновения
Демодекоз — это поражение кожи, которое вызывается клещом угревой железницы (Demodex folliculorum). Патогенная роль возбудителя для кожи человека сомнительна, поэтому демодекоз в последнее время не рассматривается как самостоятельное заболевание. Клещ Demodex folliculorum может быть обнаружен на здоровой коже, поэтому его следует считать условно-патогенным.
— Однако до сих пор существует неоднозначное отношение к диагнозу демодекоз. В повседневной практике врачи редко ставят этот диагноз, хотя наличие клещей подтверждается лабораторными методами, — отметила врач.
Заболеваемость демодекозом составляет от 2 до 5% и занимает седьмое место по частоте среди кожных заболеваний. В структуре акнеформных дерматозов демодекоз занимает 10%.
Наибольшее количество случаев поражения демодекозом отмечается у людей в возрастной группе 20-40 лет. Соотношение мужчин и женщин примерно 1:4. Такое распределение, возможно, связано с тем, что женщины более требовательны к своей внешности.
Причиной возникновения болезни могут быть домашние животные (чаще всего кошки и собаки) и контакт с человеком-носителем.
— В весенне-летний период отмечается подъем заболеваемости. Можно предположить, что это связано с повышенной инсоляцией, изменением температуры внешней среды, обострением хронических заболеваний (особенно патологией желудочно-кишечного тракта и эндокринной патологией), — утверждает Пустова.
Виды демодекоза
По словам дерматолога, демодекоз можно разделить на первичный и вторичный.
Первичный демодекоз возникает как самостоятельное заболевание, а вторичный является следствием уже имеющихся болезней кожи.
По типам расположения высыпаний выделяют следующие формы демодекоза:
- центральный тип (локализация высыпаний преимущественно в области Т-зоны, где наблюдается много сальных желез);
- медиальный тип (локализация высыпаний на коже лба, центральной части щек и области подбородка);
- асимметричный тип (локализация высыпаний с одной стороны лица);
- латеральный тип (локализация высыпаний в боковых областях лица);
- тотальный тип (равномерное распределение высыпаний по всей коже лица).
Вторичный демодекоз может осложнять многие кожные заболевания, например: розацеа, розацеоподобный дерматит; себорейный дерматит; пероральный дерматит.
Симптомы демодекоза
- зуд;
- жжение;
- ощущение ползания насекомых под кожей;
- распирание;
- повторяемость высыпаний;
- узелки и гнойнички на фоне покраснения кожи;
- шелушение кожи;
- при поражении глаз наблюдаются чешуйки по краю век и “воротничок” вокруг век.
Врач рассказала, что первичный демодекоз возникает на неизмененной коже. Зуд появляется одновременно с высыпаниями. На коже возникает покраснение, узелки и гнойнички. Из сопутствующих заболеваний чаще всего у больных есть патология со стороны желудочно-кишечного тракта и органов мочевыводящей системы.
В то же время вторичный демодекоз возникает на фоне любого дерматоза и зависит от психо-эмоционального состояния, алиментарных и экзогенных причин. В основе заболевания лежит нарушение тонуса сосудов. Наблюдаются преимущественно узелки и гнойнички. Среди сопутствующих патологий встречаются заболевания пищеварительного тракта, патология сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания и эндокринопатии.
— Обострения возникают преимущественно летом. Длительное хроническое течение демодекоза характеризуется утолщением кожи, чувством стягивания, уменьшением эластичности и мягкости, наличием серозных или кровянистые-гнойных корочек. Присоединение вторичной инфекции сопровождается появлением глубоких гнойничков, узлов, абсцессов, что может приводить к искажению лица, — говорит она.
Диагностика
Если у человека появились вышеперечисленные симптомы, необходимо сразу обратиться к дерматологу. Во время консультации врач должен осмотреть пациента и определить метод диагностики, если это необходимо.
Если врач заподозрил демодекоз, следует провести лабораторную диагностику.
— Чаще всего проводят соскоб кожи или исследование с помощью липкой ленты (скотч-метод). Критерием клещевой активности служит наличие более пяти взрослых особей, личинок или яиц на квадратный сантиметр, — подчеркнула дерматолог.
Соскоб не является высокоинформативным методом и не доказывает отсутствие клещей, ведь они могут находиться в глубине сально-волосяных фолликулов.
Во время диагностики демодекоза век, нормой считается выявление одного клеща на 2-4 ресницах.
Лечение демодекоза
При выборе терапии необходимо учитывать клиническую картину заболевания, тяжесть процесса, а также сопутствующую патологию пациента. Медицина не стоит на месте, и в последние годы на нашем рынке появились высокоэффективные препараты для лечения этого заболевания.
— Однако отвечать на вопросы о методах лечения демодекоза всегда очень сложно. Как правило, пациенты, прочитав такую информацию, начинают заниматься самолечением и потом приходят на прием к специалисту в крайне запущенном состоянии, — рассказала врач.
По ее словам, дерматологам приходится применять все знания и умения, чтобы спасти кожу пациента.
— В медицине самое важное: поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. А для этого вы должны прийти к врачу. Поэтому, если у вас возникнут проблемы, о которых мы сегодня поговорили, приходите к специалистам, — подытожила она.
Профилактика
Чтобы предотвратить возникновение демодекоза и других кожных заболеваний, следует подбирать базовый уход:
- мягкое очищение, которое не будет пересушивать кожу;
- полноценное увлажнение;
- не использовать масла для лица;
- использовать солнцезащиту;
Важно, чтобы эти средства были подобраны под именно ваш тип кожи и ее состояние.