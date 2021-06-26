Коронавирус продолжает распространяться в разных странах. В Украине обнаружили 756 новых случаев коронавирусной болезни. Общее их количество возросло до 2 233 546 человек.

Коронавирус в Украине

За это время от осложнений коронавируса умерло 35 человек. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 52 269 летальных случаев.

В течение дня 1 835 украинцам удалось побороть болезнь. В целом это сделали 2 161 972 граждан.

Осуществлено 45 863 тестирований за сутки (в том числе методом ПЦР — 21 715, методом ИФА — 8 808) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15 340, — сообщает пресс служба МОЗ.

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Коронавирус в мире

По состоянию на субботу, 26 июня в мире зафиксировали 180 410 131 случай заражения COVID-19.

За сутки заболели 467 441 человек, а умерли 3 909 437 человек (10 394 в сутки).

Сейчас каждый десятый житель Земли получил хотя бы одну дозу вакцины.

В Евросоюзе запускают паспорта вакцинации.

Разрешен въезд привитым туристам из третьих стран. Чтобы попасть в страны ЕС, путешественник должен получить две дозы вакцины, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ.

Украинские ученые обеспокоены ситуацией со штаммом Дельта и советуют ограничить путешествия в страні, где он распространяется.

Штамм коронавируса Дельта представляет большую опасность, чем его предшественники.

В Канаде представители здравоохранения считают, что именно он может стать причиной образования новой вспышки болезни.

Более 76% канадцев получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 26% — вторую, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.