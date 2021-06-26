Ученые из Квинслендского технологического университета, Университета Аризоны, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды установили, что большая эпидемия коронавирусной инфекции вспыхнула среди жителей Восточной Азии около 20 тыс. лет назад.

Современный геном человека содержит эволюционную информацию, которой десятки тысяч лет.

Исследователи использовали данные проекта под названием Тысяча геномов. Это самый публичный каталог общей генетической вариации человека. Они изучили изменения в человеческих генах, кодирующих белки, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2.

Впоследствии ученые синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 и показали, что они взаимодействуют, непосредственно и конкретно указывают на консервативную природу механизма, используемого коронавирусами для заражения клеток.

Затем биологи применили эволюционный анализ к набору данных генома человека, чтобы обнаружить доказательства того, что предки граждан таких стран, как Китай, Япония, Монголия, Корея и Тайвань пережили эпидемию коронавирусной болезни, подобной Covid-19.

— В ходе эпидемии отбор способствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, вероятно, приводящие к менее тяжелого заболевания, — сказал профессор Квинслендского технологического университета.

Исследование позволит понять то, как геномы различных человеческих популяций адаптировались к вирусам.

Еще одним важным ответвлением этого єксперимента является способность идентифицировать вирусы, которые вызвали эпидемию в прошлом и могут сделать это в будущем, заявили ученые.

— Это, в принципе, позволяет нам составить список потенциально опасных вирусов, а затем разработать диагностику, вакцины и лекарства на случай их возвращения, — считают ученые.

Также они добавляют, что за последние 20 лет произошли три вспышки тяжелых коронавирусных инфекций: SARS-Cov в 2002 году, в 2012 — MERS-CoV, а с конца 2019 — пандемия SARS-CoV-2, которая вызывает Covid-19.

Используя методы природоохранной науки, ученые Кентского университета обнаружили, что самый первый случай Covid-19 имел место в период с начала октября по середину ноября 2019 году в Китае, при этом наиболее вероятная дата возникновения — 17 ноября.

Источник: Current Biology