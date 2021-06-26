По состоянию на утро 26 июня, в Украине за последние сутки зафиксировали 756 новых случаев коронавируса (из них детей — 29 медработников — 12). За все время пандемии 2 233 546 человек заболели Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Также за последние сутки госпитализировали 526 украинцев. В то же время за 24 часов на территории государства зафиксировали 35 летальных случаев. За все время пандемии 52 269 человек умерли от осложнений коронавируса.

Однако за сутки выздоровели 1 835 человек. За все время пандемии 2 161 972 человек смогли преодолеть опасное заболевание.

Статистика случаев/прививок (одна доза):

Киев — 205/6098

Винницкая область — 15/1339

Волынская область — 17/876

Днепропетровская область — 24/2783

Донецкая область — 23/2135

Житомирская область — 19/585

Закарпатская область — 2/1217

Запорожская область — 32/1162

Ивано-Франковская область — 8/1097

Киевская область — 54/2013

Кировоградская область — 7/654

Луганская область — 6/586

Львовская область — 34/2409

Николаевская область — 26/1022

Одесская область — 32/2073

Полтавская область — 31/2356

Ровенская область — 26/1071

Сумская область — 40/907

Тернопольская область — 13/263

Харьковская область — 44/2277

Херсонская область — 25/294

Хмельницкая область — 22/1203

Черкасская область — 29/857

Черновицкая область — 16/412

Черниговская область — 8/851

За последние сутки 97 130 человек получили прививки против коронавируса. Среди них 36 540 человек получили одну дозу, а 60 590 украинцев полностью вакцинировались.

С начала кампании вакцинации 1 871 511 человек получили прививки против коронавируса. Среди них 1 871 509 людей получили первую дозу препарата. 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом) прошли полный курс вакцинации. Всего в Украине провели 2 422 475 прививок.