Киев по состоянию на утро 27 июня 2021 года остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За сутки болезнь обнаружили у 135 людей.

Кто заболел

75 женщин в возрасте от 18 до 81 лет;

50 мужчина в возрасте от 19 до 71 лет;

5 девочек от 7 месяцев до 16 лет;

5 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (40), Оболонском (21) и Шевченковском (20) районах столицы.

За минувшие сутки от коронавируса умерли три человека (всего 5190), 19 больных коронавирус госпитализированы.

За сутки 90 киевлян преодолели коронавирус (всего 204 239).

Также за сутки 210 жителей Киева преодолели заболевание. Всего за период пандемии 204 144 людей вылечились от болезни.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: