Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 135 случаев Covid-19

киев

Киев по состоянию на утро 27 июня 2021 года остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За сутки болезнь обнаружили у 135 людей.

Кто заболел

  • 75 женщин в возрасте от 18 до 81 лет;
  • 50 мужчина в возрасте от 19 до 71 лет;
  • 5 девочек от 7 месяцев до 16 лет;
  • 5 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (40), Оболонском (21) и Шевченковском (20) районах столицы.

За минувшие сутки от коронавируса умерли три человека (всего 5190), 19 больных коронавирус госпитализированы.

За сутки 90 киевлян преодолели коронавирус (всего 204 239).

Читайте
Противодействие Covid-штамму Дельта: Кабмин утвердил ряд мероприятий

Также за сутки 210 жителей Киева преодолели заболевание. Всего за период пандемии 204 144 людей вылечились от болезни.

карта

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка