Летом солнце довольно агрессивно, поэтому важно защищать кожу с помощью солнцезащитных кремов. При этом, чтобы не нанести вред здоровью, к их выбору нужно подходить серьезно, и покупать только безопасную косметику.

Вместе с дерматологом Натальей Подколзиной Факты ICTV разобрались, какие солнцезащитные кремы есть на полках украинских магазинов и аптек, а также, как их выбирать.

Фильтры солнцезащитных кремов

Главным компонентом солнцезащитного крема является действующее вещество, с помощью которого кожа защищается от солнца. Его называют фильтром.

Сейчас существуют два вида фильтров — физические (минеральные) и химические (синтетические).

Физические фильтры

Физические (минеральные) фильтры — вещества минерального происхождения. Сюда относят оксид цинка и диоксид титана.

— Это — непрозрачные белые пигменты, они не проникают в кожу, а лежат на поверхности, отражая лучи, и хорошо переносятся даже людьми с чувствительной кожей. Их считают более безопасными и используют даже в детских солнцезащитных средствах, — говорит Наталья Подколзина.

Плюсы:

безопасность;

начинают действовать сразу после нанесения.

Минусы:

плотность.

Химические фильтры

Химические (синтетические) фильтры — вещества синтетического происхождения. Сюда относят Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB), тиносорб-С (tinosorb S), тиносорб-М (tinosorb M), мексорил (mexoryl SX), октокрилен, авобензол.

Они менее безопасны, есть ряд даже довольно опасных, хорошо впитываются кожей, легкие по текстуре, однако подходят далеко не всем.

— Самый безопасный синтетический фильтр нового поколения и первый разрешенный к использованию на рынке в Европе — DHHB. Относительно безопасными считаются тиносорб-С (tinosorb S), тиносорб-М (tinosorb M), мексорил (mexoryl SX). При этом опасными являются октокрилен, авобензол, — добавляет дерматолог.

Плюсы:

комфорт из-за более легкой текстуры.

Минусы:

небезопасность некоторых фильтров;

впитываются кожей.

— Самая большая разница между ними — в их работе. Физические — отражают, химические — поглощают ультрафиолетовые лучи и переводят их в теплую энергию. Первые не поглощаются кожей, вторые — всасываются, из-за чего могут влиять на эндокринную систему, — объясняет специалист.

Кремы с какими фильтрами лучше использовать

Лучше отдавать предпочтение солнцезащитным кремам с минеральными фильтрами, однако иногда уместно использовать смешанные.

— Для лица можно использовать смешанные. Почему смешанные? Потому что физические фильтры очень плотные. На море это уместно, но в Украине важен еще и комфорт. Химические фильтры имеют более легкую структуру, — говорит Наталья Подколзина.

При этом для тела можно использовать только физический, он плотный, жирный, но это не навредит коже.

Как правильно использовать кремы с разными фильтрами

Есть различия в использовании солнцезащитных кремов с физическими и химическими фильтрами.

— Средство с химическим фильтром нужно наносить за 20 минут до выхода, ведь он должен проникнуть в кожу. Крем с физическим фильтром можно наносить в последний момент, он сразу начинает работать, — объясняет специалист.

Как подобрать крем по типу кожи

Касательно типа кожи нет рекомендаций по подбору средства с определенным фильтром. Здесь больше нужно ориентироваться на текстуру крема.

— Для жирной кожи лучше использовать молочко, эмульсии, они не такие плотные, и дают коже дышать. Людям с сухой кожей можно использовать и более жирные кремы, — комментирует Наталья Подколзина.

Солнцезащитные кремы для детей

Детям не рекомендуются средства с химическими фильтрами.

— Желательно использовать детские кремы с минеральными фильтрами. Да, они тяжелее и не так приятно пахнут, но они 100% безопасны, — говорит дерматолог.

Рынок в Украине

В Украине есть солнцезащитные кремы самых разных производителей. С одной стороны, это хорошо, потому что выбор разнообразный, с другой — плохо, ведь можно купить некачественную продукцию.

На какие страны-производители ориентироваться:

Австралия;

Япония;

Европа (Франция, Германия);

США.

— Первые в мире по качеству SPF — это австралийцы. У них смешанные фильтры. На втором месте — японцы с прогрессивными технологиями. Затем — европейцы, лишь потом — американцы. В американских кремах могут встречаться небезопасные химические фильтры. У них проблема с регистрацией действующих веществ, она тянется долго, — объясняет Наталья Подколзина.

Как выбирать солнцезащитный крем

При выборе средства, по словам специалиста, нужно ориентироваться на три главных критерия:

состав и действующее вещество;

год производства (срок годности);

текстура.

Нужен ли крем против загара

Это средство необходимо использовать всем, кто не хочет, чтобы его кожа старела под воздействием солнечных лучей.

Также крем спасает от ожогов.

Подробнее об использовании крема против загара читайте на нашем сайте.

Фото: Наталья Подколзина, Pixabay