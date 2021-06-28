Киевская область по одному из показателей Минздрава соответствует критериям красной зоны

По состоянию на 27 июня, Киевская область — единственный регион Украины, который соответствует одному критерию красной карантинной зоны.

Это пункт — охвата тестирования. В настоящее время показатель в регионе составляет 276 тестов на 100 тыс. населения. Норма — по меньшей мере 300 тестов на 100 тыс. людей.

Однако для усиления карантинных ограничений в области критериям красного уровня карантинной зоны должны соответствовать по меньшей мере два показателя.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Все регионы Украины находятся в зеленой зоне, однако все равно людям нужно соблюдать определенные ограничения.

За последние сутки коронавирус в Украине обнаружили у 450 людей. В то же время зафиксировали 17 летальных случаев от осложнений заболевания.

С начала кампании вакцинации населения прививку от коронавируса получили более 2,4 млн людей. Среди них 572 тыс. человек прошли полный курс иммунизации.