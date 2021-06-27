Летняя ангина: существует ли она и как уберечь горло от тонзиллита

Летом некоторые люди болеют различными ОРВИ, которые, в частности, могут спровоцировать и тонзиллиты. При этом жаркая погода иногда может не уберечь от болезней, а сыграть с человеком злую шутку.

Факты ICTV решили рассказать о наиболее частом летнем заболевании — ангине, ее причинах, симптомах и лечении. В этом вопросе нам поможет врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.

Существует ли летняя ангина

Некоторые специалисты выделяют такой вид тонзиллита, как летний. Однако Владислава Романюк не согласна с этим тезисом.

— Такого диагноза, как летняя ангина, нет, его не существует в международной номенклатуре. Почему могут так называть? Потому что любые воспаления миндалин возникают у людей чаще летом или же при смене сезонов весна-лето, лето-осень. В этот период риск заболеть выше, — отмечает Владислава Романюк.

Специалист выделяет два вида действительно существующих ангин — вирусная и бактериальная. При этом первая встречается чаще, вторая — в разы реже.

Вирусная ангина — симптомы и лечение

Болезнь провоцирует вирус, заражение происходит воздушно-капельным путем от больного человека. Способствовать этому могут переохлаждение или же употребление холодных напитков, общее ослабление иммунитета.

Симптомы:

повышение температуры;

боль и покраснение в горле;

увеличенные миндалины.

Лечение:

обильное теплое питье;

реакция на симптомы (повышается температура — сбиваем с помощью жаропонижающих, боли в горле – показано рассасывание пастилок с антисептиком);

постельный режим.

— Помним, что вирусные ангины мы антибиотиками не лечим. Кроме того, я бы не советовала скупать всю аптеку, достаточно обеспечить адекватное симптоматическое лечение, — подчеркивает Владислава Романюк.

Бактериальная ангина — симптомы и лечение

Заболевание провоцируется стрептококком группы А, передается также от больного человека. Более активно провоцируется при воздействии сопутствующих факторов в виде перепадов температуры, употребления холодных напитков, плавания в холодной воде.

Симптомы:

высокая температура;

резкое начало болезни;

боли в горле;

белесый налет на миндалинах и языке.

Лечение:

При выявлении этих симптомов нужно обратиться к врачу.

— Обращение к специалисту в таком случае обязательно. Он осматривает пациента, собирает анамнез болезни и проводит нужные диагностические тесты для установления возбудителя, затем назначает лечение. Такие ангины лечатся антибиотиками, — объясняет терапевт.

Профилактика ангины

Что нужно делать:

санация очагов хронической инфекции — хронический тонзиллит, нелеченые кариозные зубы, насморк;

стараться ограничить контакты с людьми с явными признаками ОРВИ;

закаляться и вести здоровый образ жизни.

При этом, по словам специалиста, нет рекомендации ограничить потребление холодной воды или же плавание в холодном море.

— Если человек знает, что у него слабое горло, и он часто болеет ангиной, лучше лишний раз не провоцировать болезнь. Но общих подобных рекомендаций нет. Мы вирусом не заражаемся в воде, это лишь дополнительная стрессовая ситуация, — констатирует Владислава Романюк.

Как уберечь детей от тонзиллита

Нет общих рекомендаций и по поводу того, как защитить ребенка от болезни. Ведь он болеет не от холодного мороженого в жару, а от вируса или бактерий, которыми он заразился от больного.

— Важно, чтобы ребенок с детства рос сильным, с хорошим иммунитетом. Для этого он должен закаляться и адаптироваться к различным обстоятельствам. Поэтому врачи кричат со всех сторон, что не нужно детей лишний раз кутать, чрезмерная забота может сыграть во вред, — подводит итог терапевт.

Как не заболеть

Специалисты рекомендуют заниматься своим здоровьем регулярно — укреплять иммунитет, питаться сбалансированно, не игнорировать спорт.

Так можно уберечь организм от болезней.

Подробнее о том, как не заболеть, читайте на Фактах ICTV.