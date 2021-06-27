Последнее время во всем мире растут опасения относительно индийского штамма коронавируса Дельта. В связи с этим в государствах вводят карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение Covid-19.

Например, в Индонезии некоторые больницы вынуждены отказывать пациентам в медицинской помощи — власти опасаются, чтобы не произошел коллапс системы. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 27 июня.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 июня, в Украине за последние сутки зафиксировали 450 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — 28 детей и шесть медицинских работников.

За все время пандемии коронавирусом заболели 2 233 996 украинцев. В то же время за сутки госпитализировали 529 граждан. Также зафиксировали еще 17 летальных случаев.

Всего от осложнений заболевания умерли 52 286 людей. Однако преодолеть коронавирус удалось 2 163 069 украинцам.

Коронавирус в мире

В Великобритании за сутки зарегистрировали 14 876 новых случаев коронавируса. Индийский штамм Covid-19 набирает оборотов в стране, власти обеспокоены его распространенностью.

В Южной Африке намерены ввести новые карантинные ограничения из-за быстрого распространения Covid-19. Из-за индийского штамма Дельта в стране вспыхнула вспышка заболевания.

AstraZeneca и Оксфордский университет начали новые испытания модифицированной вакцины против штамма коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.

В то же время министр здравоохранения Северной Ирландии Робин Суонн заявил, что в стране сделали уже более двух млн прививок против коронавируса.

В Индонезии за сутки зафиксировали более 21 тыс. случаев коронавируса. Больницы в стране переполнены, некоторые учреждения вынуждены отказывать пациентам в медицинской помощи.