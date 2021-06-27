Ежегодно День отца во многих странах мира и Украине отмечают 20 июня. В этот день вспоминают о важности роли отца в жизни ребенка.
Однако роль мужчины также очень важна во время зачатия ребенка, ведь этот процесс требует соответствующей подготовки.
Врач-андролог Наталья Яровая рассказала Фактам ICTV об особенностях подготовки мужчины к зачатию ребенка и дала советы, с чего следует начать, чтобы семья забеременела.
— Процесс подготовки во время планирования беременности в паре касается обоих родителей и недооценивать роль отца — будет несправедливо. Ведь именно от качества спермы зависит наступит беременность или нет, — отметила она.
С чего следует начать подготовку к зачатию
По словам врача, начинать подготовку необходимо за 3-4 месяца, ведь именно в это время сперматозоид проходит полный цикл своего развития.
Конечно, для удачного зачатия следует также обратятся к врачам. Это может быть андролог, уролог и репродуктолог. Не стоит откладывать визит к специалистам, ведь проблемы с репродуктивной системой у мужчин могут не проявляться.
Во время осмотра врачи расспросят пациента об общем самочувствии, жалобах и осмотрят его. Например, перед визитом к андрологу или репродуктологу мужчине нужно сделать спермограмму, чтобы специалисты смогли оценить шансы на успешное зачатие ребенка.
— По вышеназванным показателям мы врач уже определяет, нужно ли пациенту проходить дополнительные обследования и сдавать анализы, такие как общий анализ крови и мочи, — говорит Яровая.
Корректировка образа жизни
В случае, если врачи выявили определенные проблемы со спермограммой, или же другими анализами, мужчина должен пролечить те болезни, которые его беспокоят и быть полностью здоровым до зачатия.
Кроме того, врач советует мужчинам корректировать свой образ жизни и отказаться от:
- курения;
- любого алкоголя;
- наркотических веществ;
— Эти плохие привычки влияют на структуру сперматозоида, нарушают ДНК и снижают их активность, что может негативно сказаться на зачатии ребенка, — говорит андролог.
В то же время специалист обратила внимание, что необходимо наоборот улучшать свой образ жизни. Сюда входит:
- здоровый рацион, который разнообразен рыбой, орехами, морепродуктами, овощами и фруктами. Однако для пациентов, которые имеют метаболический синдром, врач советовать обратиться к диетологу;
- регулярные занятия спортом. Это может быть плавание, бег, упражнения кардиологического типа, приседания. Это улучшает кровообращение в органах малого таза и транспортировку кислорода в ткани;
- нормализация режима сна — необходимо спать 8 часов в сутки;
- избегать стрессов;
- гулять на свежем воздухе.
— Кроме того, для успешного зачатия ребенка половая активность пари должна быть 3-4 раза в неделю, — подытожила она.
Подробнее о тех, что нужно знать о подготовке к зачатию ребенка — читайте на Фактах ICTV.