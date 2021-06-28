Метеозависимость способна значительно усложнять жизнь человека. Она может влиять на ухудшение физического состояния или изменение самочувствия. Хотя также существует мнение, что метеозависимость связана только с психосоматикой (влияние психического состояния на физические показатели организма).
Связывают ли врачи ухудшение состояния здоровья человека с погодой, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт клиники Оберіг Елена Антонюк.
По ее словам, пока нет доказательств, которые бы окончательно подтверждали или опровергали мнение о том, что у некоторых людей может фиксироваться метеозависимость. С одной стороны, не доказано, что именно приближение грозы вызвало у определенного человека головные боли, с другой — есть категории граждан, которые регулярно жалуются на ухудшение самочувствия.
— Человек — биологическое существо, и его состояние может зависеть от внешних факторов, один из которых — погодные условия. Однако он может чувствовать психологический дискомфорт при смене погоды, и это может влиять на ухудшение общего состояния и самочувствия, — говорит Елена Антонюк.
Симптомы метеозависимости
Как объясняет врач, зачастую пациенты жалуются на:
- усталость;
- пониженную работоспособность;
- головные боли или в грудной клетке;
- повышение артериального давления;
- ускорение сердцебиения;
- боли в мышцах или суставах;
- ухудшение настроения, раздражение.
— Иногда людей, у которых была операция по удалению конечности (ампутацию), беспокоят фантомные боли. После травм и переломов в результате осложнений в виде артрозов и артритов некоторые жалуются на боли в конечностях, — дополняет Елена Антонюк.
Кто находится в группе риска
Часто на метеозависимость жалуются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности те, кто имеют проблемы с давлением.
— Иногда такое наблюдается у людей с хроническими патологиями, например, сердечно-сосудистые заболевания. Они чувствуют повышение или понижение давления, боли, — комментирует врач.
Также о такой зависимости сообщают люди с неврологическими расстройствами.
— Об ухудшении состояния из-за погоды сообщают люди, склонные к частым головным болям, мигрени, — объясняет специалист.
В то же время иногда и здоровый человек может почувствовать ухудшение состояния. При этом терапевт опровергает миф о том, что метеозависимость — это приобретенное с возрастом состояние.
— Я бы не связывала с возрастом. Есть много молодых людей, страдающих хроническими заболеваниями, и они могут жаловаться на погоду. А есть люди пожилого возраста, которые при условии соблюдения здорового образа жизни могут иметь хорошее здоровье, — комментирует Елена Антонюк.
Как лечить метеозависимость
Поскольку прямая связь между погодой и состоянием человека не доказана, нет общих рекомендаций по лечению метеозависимости.
— Я бы рекомендовала психоповеденческую терапию. Не стоит ожидать, что при смене погоды обязательно что-то случится. Кроме того, возможно симптоматическое лечение. Можно принимать препараты, которые люди обычно используют. Например, во время головной боли — обезболивающие, — подводит итог специалист.
Метеозависимость и изменение климата
Существует мнение, что из-за изменения климата на планете вырастет количество метеозависимых людей.
Глобальное потепление и неустойчивость температурного режима негативно влияет на самочувствие людей.
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