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Лариса Божко |
Штамм коронавируса Дельта: какие симптомы, чем опасен

Штамм коронавируса Дельта: какие симптомы, чем опасен

Внимание ученых всего мира приковано к коронавирусу, унесшему миллионы жизней по всей планете. Его изучают, о нем говорят, предупреждают о его распространении и, конечно же, о мутациях. Самый страшный на сегодня штамм Covid-19 — индийский или, по новой классификации, штамм Дельта. Что мы знаем о нем? Каковы его симптомы? Чем он отличается от предыдущих своих собратьев и чем опасен? Какие сюрпризы он готовит человечеству?

Когда и где впервые был обнаружен штамм Дельта?

В октябре 2020 года в Индии впервые была обнаружена мутация коронавируса, которая с медицинской точки зрения оказалась опаснее классического коронавируса и предыдущих штаммов: британского, южноафриканского, бразильского и прочих. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США уже внесли штамм Дельта в перечень вирусов, вызывающих беспокойство. Сейчас этот вариант составляет 10% случаев коронавируса в США и быстро распространяется. Также он доминирует в Великобритании, Португалии и России.

Чем он отличается от классического коронавируса?

Дельта отличается от Альфа (британский штамм) и прочих мутаций большей заразностью, более тяжелым протеканием болезни, характеризуется значительным снижением нейтрализации его антителами (полученными после болезни, а также после вакцинации), снижением эффективности лечения (от него просто нет лекарств) и ускользанием от стандартных диагностических тестов.

Для этого штамма характерно то, что новый случай воспроизводится в течение 24 часов. Ранее новый случай уханьского штамма воспроизводился в среднем через 6 дней. Способность Дельты заражать практически стопроцентная, как у кори, например.

 

 

Каковы симптомы штамма Дельта?

При попадании в организм штамма Дельта возникают уже известные симптомы — кашель, высокая температура, иногда потеря вкуса и обоняния, а также новые, похожие на легкую простуду, отравление или сенную лихорадку:

  • головная боль
  • саднящее горло
  • сильный насморк
  • диарея
  • нарушение слуха
  • тяжелые расстройства желудка
  • тромбы, приводящие к гангрене

 

Чем опасен штамм Дельта?

Согласно исследованиям, индийский штамм коронавируса, также известный как Дельта, увеличивает риски госпитализации в 2,6 раза, попадания в реанимацию в 1,6 раза. Летальность увеличивается почти в два раза.  Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.

Более того, его схожесть с простудой или аллергией делает заболевшего человека опасным в плане распространения вируса.

Кто рискует заболеть?

В зоне риска пожилые люди и те, кто имеет хронические болезни — гипертонию, сахарный диабет, болезни почек, а также люди, имеющие вредные привычки. Повторные случаи заражения наблюдаются в среднем через 101 день. Средний возраст заболевших 64,5 года.

Действуют ли на Дельту вакцины?

Считается, что вкацины Pfizer и Moderna эффективны против Дельта-варианта приблизительно на 88% после двух прививок, а вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca – имеют эффективность около 60%, хотя исследования только проводятся.

Продолжение следует?

14 июня 2021 года в Индии зафиксирован новый вариант штамма коронавируса Дельта — Дельта плюс. Он способен снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.

Фото: Pixabay

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