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Факты / Lifestyle / Здоровье
Абрамова Юлія |

Смертельно опасный синдром стал осложнением коронавируса у детей в Индии

Швидка допомого Індія

В Индии дети, переболевшие Covid-19, стали чаще страдать мультисистемным воспалительным синдромом.

Уточняется, что врачи все чаще фиксируют появление этого симптома в течение года, но последнее время случаев стало больше.

Синдром зафиксирован в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Точное число больных не установлено, но их уже сотни. Лишь в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей.

Врачи заявляют, что пока в Индии нет официальной статистики по этому заболеванию, то и рекомендаций, как с ним бороться, не существует.

Отмечается, что дети в целом легче переносят инфекцию Covid-19, но потом у них может проявиться и мультисистемный воспалительный синдром.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома:

  • повышение температуры,
  • лихорадка,
  • сыпь,
  • конъюнктивит,
  • диарея и рвота,
  • низкое кровяное давление.

Источник:  The Times of India

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