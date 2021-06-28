В Индии дети, переболевшие Covid-19, стали чаще страдать мультисистемным воспалительным синдромом.
Уточняется, что врачи все чаще фиксируют появление этого симптома в течение года, но последнее время случаев стало больше.
Синдром зафиксирован в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Точное число больных не установлено, но их уже сотни. Лишь в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей.
Врачи заявляют, что пока в Индии нет официальной статистики по этому заболеванию, то и рекомендаций, как с ним бороться, не существует.
Отмечается, что дети в целом легче переносят инфекцию Covid-19, но потом у них может проявиться и мультисистемный воспалительный синдром.
Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома:
- повышение температуры,
- лихорадка,
- сыпь,
- конъюнктивит,
- диарея и рвота,
- низкое кровяное давление.
Источник: The Times of India