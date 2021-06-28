В понедельник, 28 июня, в Украине зафиксировали 285 новых случаев коронавируса.

В частности, заболели три медработника и 19 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, за прошедшие сутки скончались девять человек, а 723 излечились от последствий Covid-19.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа были госпитализированы 384 человека.

С начала пандемии в Украине заболели 2 234 281 человека, а выздоровели — 2 163 792. Организмы еще 52 295 пациентов не справились с инфекцией, в результате чего они скончались от осложнений.

Больше всего подтвержденных случаев Covid-19 зафиксировано в Киеве (116), а также Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

За последние 24 часа было проведено 19 477 тестов на коронавирус: 12 098 методом ПЦР, 2 442 методом ИФА и 4 937 экспресс-теста на антигены.

Статистика коронавируса по областям