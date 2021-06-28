В понедельник, 28 июня, в Украине зафиксировали 285 новых случаев коронавируса.
В частности, заболели три медработника и 19 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Кроме того, за прошедшие сутки скончались девять человек, а 723 излечились от последствий Covid-19.
Также сообщается, что за прошедшие 24 часа были госпитализированы 384 человека.
С начала пандемии в Украине заболели 2 234 281 человека, а выздоровели — 2 163 792. Организмы еще 52 295 пациентов не справились с инфекцией, в результате чего они скончались от осложнений.
Больше всего подтвержденных случаев Covid-19 зафиксировано в Киеве (116), а также Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
За последние 24 часа было проведено 19 477 тестов на коронавирус: 12 098 методом ПЦР, 2 442 методом ИФА и 4 937 экспресс-теста на антигены.
Статистика коронавируса по областям
- Киев — 116;
- Винницкая область — 10;
- Волынская область — 7;
- Днепропетровская область — 24;
- Донецкая область — 0;
- Житомирская область — 10;
- Закарпатская область — 1;
- Запорожская область — 9;
- Ивано-Франковская область — 2;
- Киевская область — 22;
- Кировоградская область — 3;
- Луганская область — 3;
- Львовская область — 2;
- Николаевская область — 20;
- Одесская область — 11;
- Полтавская область — 10;
- Ровенская область — 8;
- Сумская область — 4;
- Тернопольская область — 2;
- Харьковская область — 1;
- Херсонская область — 2;
- Хмельницкая область — 3;
- Черкасская область — 8;
- Черновицкая область — 3;
- Черниговская область — 4.