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Дмитро Кудрявцев |

В Украине за сутки зафиксировали 285 новых случая коронавируса

В Украине за сутки зафиксировали 285 новых случая коронавируса

В понедельник, 28 июня, в Украине зафиксировали 285 новых случаев коронавируса.

В частности, заболели три медработника и 19 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, за прошедшие сутки скончались девять человек, а 723 излечились от последствий Covid-19.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа были госпитализированы 384 человека.

С начала пандемии в Украине заболели 2 234 281 человека, а выздоровели — 2 163 792. Организмы еще 52 295 пациентов не справились с инфекцией, в результате чего они скончались от осложнений.

Больше всего подтвержденных случаев Covid-19 зафиксировано в Киеве (116), а также Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

За последние 24 часа было проведено 19 477 тестов на коронавирус: 12 098 методом ПЦР, 2 442 методом ИФА и 4 937 экспресс-теста на антигены.

Статистика коронавируса по областям

  • Киев — 116;
  • Винницкая область — 10;
  • Волынская область — 7;
  • Днепропетровская область — 24;
  • Донецкая область — 0;
  • Житомирская область — 10;
  • Закарпатская область — 1;
  • Запорожская область — 9;
  • Ивано-Франковская область — 2;
  • Киевская область — 22;
  • Кировоградская область — 3;
  • Луганская область — 3;
  • Львовская область — 2;
  • Николаевская область — 20;
  • Одесская область — 11;
  • Полтавская область — 10;
  • Ровенская область — 8;
  • Сумская область — 4;
  • Тернопольская область — 2;
  • Харьковская область — 1;
  • Херсонская область — 2;
  • Хмельницкая область — 3;
  • Черкасская область — 8;
  • Черновицкая область — 3;
  • Черниговская область — 4.

Фото: Depositphotos

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