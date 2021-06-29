Очень вероятно, что в Украине позволят комбинировать вакцины от коронавируса разных производителей. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

По его словам, это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать разные платформы вакцин. Однако научные исследования в настоящее время свидетельствуют о том, что некоторые комбинации первой и второй дозы препаратов приводят к большей эффективности, чем вакцинация одним типом препарата.

Он отметил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации уже оценивает результаты научных исследований, которые связаны со смешиванием вакцин.

— Она уже прорабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания разных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше, — говорит он.

Кузин добавил, что НТГЭИ снова будет рассматривать этот вопрос 30 июня, ведь данные об исследовании постоянно обновляются.

Главный санврач также отметил, что в Украине обязательно должны вакцинироваться от коронавируса работники образования и сферы обслуживания.

— Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека, — подчеркнул Кузин.

Напомним, что иммунизация от Covid-19 в Украине является добровольной и бесплатной.

Что касается смешивания вакцин, то Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от коронавируса. Поскольку информации о последствиях вакцинации одновременно различными препаратами на это время нет.

В то же время ученые уже утверждают, что комбинирование вакцин создает надежную защиту от заражения Covid-19.

Источник: Ліга