От аллергии страдает очень много людей: от малышей до стариков. Как только возникает аллергия, сразу же начинают искать аллерген. А их же тысячи: пыльца, пух, запахи, коты и собаки, попугаи. Как определить, что же вызывает аллергическую реакцию, и можно ли избавиться от сезонной аллергии в домашних условиях, Фактам ICTV рассказала фитотерапевт Наталья Земная.

— Нужно найти причину аллергии, а не искать аллерген, — говорит фитотерапевт Наталья Земная. — Причина же аллергии кроется в организме человека. Я вижу, что таких причин в основном пять.

Плохо работает желудок. Фитотерапевт отмечает, что у всех, кто страдает любой аллергией, есть проблемы с желудком: пища не переваривается, а бродит и гниет. Из-за этого страдает печень, которая не может всю эту грязь, все эти токсины обезвредить и вывести из организма. Желудок, печень — больные, поэтому страдает поджелудочная железа. Паразиты, гельминты, которых насчитывается около 200 видов, уничтожают здоровье человека. Нарушение работы почек.

Каша от аллергии

Итак, сначала необходимо почистить организм от паразитов. Затем тонизировать желудок, пищеварительную систему. Для этого надо употреблять пшенную кашу.

[More_news_improved id = “4349239” template = “block”]

У детей, употребляющих пшенную кашу регулярно, никогда не бывает аллергии.

Тонизируют желудок и капуста с луком.

Мясо считается тяжелой пищей, и для того, чтобы оно переваривалось нормально, стоит добавить в него горчицы, хрена, перца, тогда желудок будет в тонусе.

Чтобы печень работала нормально, надо добавлять горечи — лук, чеснок.

— Если горечи поступает мало, добавьте маленький кусочек полыни, — советует фитотерапевт. — Полынь — горькая. Она тонизирует всю пищеварительную систему.

Для нормализации пищеварительной системы нужен еще укроп. Он восстанавливает и желудок, и печень, и поджелудочную железу. Нужно, чтобы укроп был на столе каждый день.

Трава против аллергии

— Аллергию народная медицина лечила фиалкой трехцветной, — рассказывает Наталья Земная. — Если ее нет, то можно взять анютины глазки. Заваривать так: чайную ложку травы на стакан кипятка. По четверти стакана выпивать в течение дня, и аллергии не будет.

Детям даем ромашку. Она имеет много эфирных масел, которые помогают наладить пищеварение.

— Для того, чтобы не было аллергии у взрослых, особенно это касается мужчин, есть клевер красный луговой, — рассказывает Наталья Земная. — А для женщин — белый клевер.

От аллергических высыпаний на коже поможет череда. Ее нужно заваривать и делать ванночки для детей или обтирать тельце.

Пригодится и чай из листьев черной смородины и земляники (не клубники, — Ред.).

От аллергии помогут ягоды клубники. Да-да! Нужно только правильно их употреблять. Аллергическую реакцию вызывают зернышки, расположенные на поверхности ягод. А если выжать сок из ягод и выпить, то будет сплошная польза, а аллергии не будет.

В Черном море зафиксировали токсичную бактерию, которая вызвала цветение воды, в результате чего могут возникнуть аллергические реакции у людей.