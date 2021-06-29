От аллергии страдает очень много людей: от малышей до стариков. Как только возникает аллергия, сразу же начинают искать аллерген. А их же тысячи: пыльца, пух, запахи, коты и собаки, попугаи. Как определить, что же вызывает аллергическую реакцию, и можно ли избавиться от сезонной аллергии в домашних условиях, Фактам ICTV рассказала фитотерапевт Наталья Земная.
— Нужно найти причину аллергии, а не искать аллерген, — говорит фитотерапевт Наталья Земная. — Причина же аллергии кроется в организме человека. Я вижу, что таких причин в основном пять.
- Плохо работает желудок. Фитотерапевт отмечает, что у всех, кто страдает любой аллергией, есть проблемы с желудком: пища не переваривается, а бродит и гниет.
- Из-за этого страдает печень, которая не может всю эту грязь, все эти токсины обезвредить и вывести из организма.
- Желудок, печень — больные, поэтому страдает поджелудочная железа.
- Паразиты, гельминты, которых насчитывается около 200 видов, уничтожают здоровье человека.
- Нарушение работы почек.
Каша от аллергии
Итак, сначала необходимо почистить организм от паразитов. Затем тонизировать желудок, пищеварительную систему. Для этого надо употреблять пшенную кашу.
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У детей, употребляющих пшенную кашу регулярно, никогда не бывает аллергии.
Тонизируют желудок и капуста с луком.
Мясо считается тяжелой пищей, и для того, чтобы оно переваривалось нормально, стоит добавить в него горчицы, хрена, перца, тогда желудок будет в тонусе.
Чтобы печень работала нормально, надо добавлять горечи — лук, чеснок.
— Если горечи поступает мало, добавьте маленький кусочек полыни, — советует фитотерапевт. — Полынь — горькая. Она тонизирует всю пищеварительную систему.
Для нормализации пищеварительной системы нужен еще укроп. Он восстанавливает и желудок, и печень, и поджелудочную железу. Нужно, чтобы укроп был на столе каждый день.
Трава против аллергии
— Аллергию народная медицина лечила фиалкой трехцветной, — рассказывает Наталья Земная. — Если ее нет, то можно взять анютины глазки. Заваривать так: чайную ложку травы на стакан кипятка. По четверти стакана выпивать в течение дня, и аллергии не будет.
Детям даем ромашку. Она имеет много эфирных масел, которые помогают наладить пищеварение.
— Для того, чтобы не было аллергии у взрослых, особенно это касается мужчин, есть клевер красный луговой, — рассказывает Наталья Земная. — А для женщин — белый клевер.
От аллергических высыпаний на коже поможет череда. Ее нужно заваривать и делать ванночки для детей или обтирать тельце.
Пригодится и чай из листьев черной смородины и земляники (не клубники, — Ред.).
От аллергии помогут ягоды клубники. Да-да! Нужно только правильно их употреблять. Аллергическую реакцию вызывают зернышки, расположенные на поверхности ягод. А если выжать сок из ягод и выпить, то будет сплошная польза, а аллергии не будет.
В Черном море зафиксировали токсичную бактерию, которая вызвала цветение воды, в результате чего могут возникнуть аллергические реакции у людей.