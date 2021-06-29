Безопасность, переносимость и иммуногенность. Эти три фактора стали главными в оценке Covid-вакцины CoronaVac, содержащей инактивированный SARS-CoV-2, для ее применения в отношении детей от 3 до 17 лет.

В исследовании, проведенном китайскими учеными, приняли участие более 70 здоровых детей и подростков, которым в течение 28 дней вводили Covid-вакцину CoronaVac внутримышечно в двух дозах. Лица, имевшие контакт с SARS-CoV-2 или имевшие в анамнезе инфекцию, с самого начала были исключены.

Первичной конечной точкой безопасности были побочные реакции в течение 28 дней после каждой инъекции у всех участников, получивших хотя бы одну дозу.

Первичной конечной точкой иммуногенности, была скорость появления нейтрализующего антитела к живому SARS-CoV-2 через 28 дней после второй инъекции.

Ученые пришли к выводу, что Covid-вакцина CoronaVac хорошо переносилась, была безопасна и вызывала гуморальные реакции у детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет.

Заключение исследователей: результаты подтверждают использование Covid-вакцины CoronaVac с графиком двойной иммунизации для дальнейших исследований у детей и подростков.

Источник: The Lancet