Новый штамм коронавируса Дельта уже обнаружен во многих странах. В том числе и в Украине.

Что о нем известно? То, что это более заразный вариант вируса, вызывает более тяжелое течение болезни и самое неприятное – устойчив к антителам. То есть не боится прививок.

Что нас ждет? Ученые считают, что Дельта – не последний вариант мутации коронавируса, что нам придется еще долго его терпеть, а значит, вакцинация неизбежна.

— Дельта — это не последний вариант, и те, кто привился или переболел, могут спать спокойно, — считает завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Вирусолог добавляет, что в случае, если человек давно болел и сейчас заразится снова, до больницы или реанимации дело не дойдет. Работает перекрестный иммунитет, и даже возникающие мутации совсем не гарантируют, что это повлияет на восприимчивость человека, который уже контактировал с возбудителем — хоть естественным путем, хоть посредством прививки. И чтобы не бояться болезни, непривитые должны вакцинироваться.

Тем же кто переболел недавно, вирусолог рекомендует не бежать сразу же на прививку, потому что организм уже выработал антитела.

А вот те, кто еще не болел коронавирусом, должны поспешить привиться.

Новые мутации

Вирус мутирует постоянно, такова его природа, и новые варианты способствуют интенсивности его распространения и выживаемости. Агрессивность и большая скорость распространения штамма Дельта – это адаптация вируса в окружающей среде. Если сравнить инкубационный период уханьского штамма, то он длился до четырнадцати дней. Британский сократил его до 1-3 дней. В случае с индийским штаммом, картина та же.

Ученые высказывают все большую уверенность, что избежать новой волны нам не удастся. Что касается интенсивности, то все зависит не только от штамма, но и от людей и государства.

— Вспышка в Индии была обусловлена еще и внутренними причинами: условия жизни, перенаселенность, обеспечение медицинской помощью и вообще отношением людей к болезни, когда в качестве защиты от инфекции они обмазывали тело коровьим навозом, — говорит профессор Мироненко. — И если намазаться навозом и лежать, у нас тоже реанимации будут забиты.

По словам Мироненко, надо понимать, что адекватное лечение человек должен получать сразу, не дожидаясь, пока само пройдет. У детей, может, и пройдет, а у взрослого с букетом хронических заболеваний — нет. И потом получаем больницу, реанимацию, кислород…

Что до возможности пересечения штаммом границ с ближайшими государствами, то вирусолог считает, что мы от этого не застрахованы. Люди путешествуют, посещают родственников, сезон отпусков в разгаре, так что занос инфекции будет. Это вне сомнений.

Поэтому государство должно сейчас обратить внимание на тех, кто не болел и еще не привился, считает вирусолог. Прежде всего на людей из групп риска, имеющих хронические заболевания. Именно их сейчас нужно прививать как можно интенсивнее.

Ученые считают, что использование вакцин разных производителей во время первой и второй прививки от коронавируса дает более надежную защиту от заражения.