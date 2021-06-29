В Украине пациентские организации запустили чат-бот Лікуйся, который помогает сориентировать людей с раком молочной железы в бесплатных медицинских услугах.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Он может сориентировать пациента с онкологией, в каком медицинском учреждении, какие медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно.

— Его цель — предоставить пациентам с онкологическими заболеваниями в доступной форме необходимую информацию о лечении в рамках программы медицинских гарантий, — отметили в министерстве.

Пользователь чат-бота выбирает услугу, после чего получает пошаговую инструкцию с необходимой информацией. По словам соучредителя ОО Афина. Женщины против рака. Виктории Романюк, многие пациенты не знают, какие именно услуги в онкоцентрах являются бесплатными, и из-за этого существуют стереотипы, что лечение онкологии очень дорогое. Поэтому большая часть больных отказываются от него.

Виктория Романюк утверждает, что этот чат-бот поможет людям разобраться, какие услуги они могут получить бесплатно, и поможет им начать лечение.

Также чат-бот поможет пациенту отстоять право на бесплатную медицинскую помощь и сделает невозможной коррупцию.

— Наша миссия — продвигать политику прозрачности и открытости данных для населения. Проект Лікуйся является одним из тех, который делает информацию в сфере медицинских услуг и закупок доступной для людей. И это чрезвычайно важно, особенно в борьбе с раком. Ведь от этой информации зависят тысячи человеческих жизней, — добавила руководитель направления открытых данных проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах Екатерина Онилиогву.

Недавно в Центре общественного здоровья разработали калькулятор жизни. Он может определить примерное количество времени, которое должен прожить человек. Калькулятор анализирует многие факторы: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т. д., и оценивает, как они влияют на долголетие.